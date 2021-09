Coronavirus : une Française est placée en quarantaine sur une île paradisiaque

Un isolement un peu particulier. Testée positive au Covid-19, une Azuréenne, en croisière pour faire de la plongée, a été placée en quarantaine sur une île des Maldives.

Partie en vacances pour participer à une croisière et pratiquer la plongée, Fleur a vu son planning bousculé par le Covid-19. Testée positive, cette dernière a dû respecter le règlement sanitaire en place sur l'archipel, stipulant que toute personne positive doit observer une quarantaine et ne pas repartir.

Prise au piège et dans l'incapacité de voir du monde, Fleur a tenté néanmoins de profiter du cadre de vie agréable de sa quarantaine. Au programme, plongée, avec masque et tuba, bronzage sur une plage de sable fin et coucher de soleil. Une aventure qu'elle partage même sur ses réseaux sociaux, selon les informations de France Bleu.

Une stratégie pour sauver le tourisme

Si la jeune femme se trouve dans une prison dorée, elle estime que le but des autorités locales est de remplir un hôtel avec des clients contraint de payer d'avance. Heureusement, son assurance prend en charge son hébergement.

Fleur a tout tenté pour débloquer sa situation. Contacté par cette dernière, l'ambassade de France au Sri Lanka, en charge des Maldives, a tenu à l'informer qu'elle ne pouvait rien faire face à la loi maldivienne.

L'Azuréenne ne pourra donc quitter son île qu'une fois qu'un test négatif sera présenté aux autorités sanitaires. En attendant, elle compte profiter de son temps et mettre à profit sa quarantaine particulière.