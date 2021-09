États-Unis : l’ouragan Nicholas touche terre au Texas

La tempête tropicale Nicholas, qui a gagné en puissance dans la soirée de lundi et s’est transformée en ouragan, est arrivée au Texas tôt ce mardi matin.

Selon le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC), de fortes pluies et des vents très rapides vont frapper le sud du Texas, la Louisiane et le sud du Mississippi. Le dernier bulletin du NHC indique que l’ouragan a frappé la terre il y a quelques heures avec des vents à plus de 120 km/h. Jusqu’à 50 centimètres de pluie sont attendus dans certaines zones du Texas. Le NHC indique que «des inondations soudaines mettant en danger la vie des personnes, en particulier dans les zones métropolitaines urbaines, sont possibles dans certaines parties de la côte supérieure du Golfe du Texas jusqu'à l'extrême sud-ouest de la Louisiane.»

La population ne doit plus sortir

Les autorités locales ont fortement incité la population des États concernés par la tempête à ne plus sortir de chez elle depuis d’hier soir. Les rayons des supermarchés ont donc été pris d’assaut par des habitants venus se ravitailler avant l’arrivée de l’ouragan. À Houston, les écoles sont fermées ce mardi par mesure de sécurité. Selon Associated Press, plusieurs centres de vaccination contre le Covid-19 et centres de tests ont également dû fermer leurs portes à l’approche de la tempête. Le concert du chanteur britannique Harry Styles qui devait avoir lieu hier soir a aussi été annulé.

En Louisiane, l’État voisin du Texas, le gouverneur John Bel Edwards a déclaré l’état d’urgence dès dimanche en prévision de l’arrivée de Nicholas. «La menace la plus grave pour la Louisiane se situe dans la partie sud-ouest de l'État, où le rétablissement après l'ouragan Laura (qui a eu lieu en 2020, et tué 14 personnes, ndrl) et les inondations du mois de mai est encore en cours. Dans cette zone, de fortes pluies et des crues soudaines sont possibles. Cependant, il est également probable que tout le sud de la Louisiane connaisse de fortes pluies cette semaine, y compris les zones récemment touchées par l'ouragan Ida», a déploré le gouverneur dans un communiqué.

Nicholas est la quatorzième tempête nommée de cette saison des ouragans, deux semaines à peine après les ravages causés par Ida en Louisiane. En temps normal, selon Brian McNoldy, chercheur à l’Université de Miami, cité par CNN, la quatorzième tempête de la saison ne se forme pas avant la mi-novembre.