SpaceX : Tout savoir sur Inspiration4, la première mission de tourisme spatial lancée par Elon Musk

Au tour de SpaceX. Quelques semaines après les vols très médiatisés de Richard Branson avec Virgin Galactic et Jeff Bezos avec Blue Origin, c'est l'entreprise dirigée par Elon Musk qui se lance ce 15 septembre dans le tourisme spatial avec Inspiration4.

Un pas de plus que ses concurrents

Alors que Blue Origin et Virgin Galactic se cantonnent pour le moment à des vols suborbitaux (une trajectoire qui emmène le vaisseau dans l'espace mais qui retombe avant d'avoir fait le tour de la Terre), SpaceX passe directement à la phase orbitale. Les quatre civils, qui ne seront pas accompagnés par des professionnels des vols spatiaux, feront donc une rotation complète autour de la Terre.

En tout, le voyage, qui avait été officialisé en février dernier, doit donc prendre une heure et demie environ. Une durée bien plus longue que pour les deux entreprises concurrentes, qui n'effectuent des vols que de quelques minutes. Après l'orbite, la capsule qui contient les passagers doit revenir sur Terre et amerrir dans l'océan Atlantique, au large de la Floride.

Comment suivre le vol

La fenêtre de tir est prévue dans la nuit de mercredi 15 septembre à jeudi 16 septembre heure française. Il sera environ 2h du matin lorsque celle-ci s'ouvrira. En tout, la fenêtre s'étale sur 5 heures. En cas de météo défavorable, le vol sera reprogrammé dès le lendemain. La totalité du vol est à suivre en direct sur la chaîne Youtube de SpaceX. Les équipes de l'entreprise ont d'ailleurs programmé une prise d'antenne quatre heures avant le décollage, afin de faire monter la pression avant le moment tant attendu.

Qui sont les membres d'équipages ?

Le premier passager à avoir été annoncé n'être autre que le milliardaire Jared Isaacman. Après avoir fait fortune dans le monde de la finance, il a donc décidé de financer entièrement la première mission civile de SpaceX. Outre son siège, il a également réservé les trois autres places pour des personnes bien spécifiques.

L'homme a en effet souhaité récompenser des profils de personnes tout en soutenant la fondation St Jude, qui traite des enfants atteints de maladies infantiles. Avec lui s'envoleront donc Hayley Arceneaux, qui travaille au sein de la fondation et qui a survécu à un cancer; Chris Sembroski, qui a gagné sa place après avoir fait un don à l'hôpital St Jude et enfin Sian Proctor, qui a créé un site de vente en ligne dans le cadre d'un concours d'entrepreneuriat organisé par Jared Isaacman.

Bientôt un français à bord ?

S'il n'est pas encore assuré de monter à bord d'une fusée SpaceX, le Français Philippe Croizon pourrait bientôt se voir accorder ce privilège. Amputé des 4 membres suite à une électrocution, il est devenu célèbre grâce à la réalisation de plusieurs défis fous. Malgré son handicap, il a ainsi traversé la Manche, participé au rallye Dakar ou encore relié tous les continents à la nage.

Sur Twitter, il avait défié Elon Musk de l'envoyer dans l'espace. Un message vu par l'entrepreneur, qui lui a promis d'accepter. Présent aux Etats-Unis, Philippe Croizon va rencontrer le fondateur de SpaceX, et potentiellement commencer sa préparation pour prendre place, un jour, dans une fusée. Il deviendrait à cet égard le premier humain atteint de handicap à se rendre dans l'espace.