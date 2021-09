Etats-Unis : à 15 ans, elle sauve 3 bébés écureuils de l'ouragan Ida et devient leur mère adoptive

C'est une histoire d'amitié assez surprenante. Bailee Villavaso, une jeune Américaine de 15 ans originaire de la Nouvelle-Orléans, est récemment devenue la mère adoptive de 3 petits bébés écureuils, après les avoir sauvés de l'ouragan Ida.

En pleine tempête, l'adolescente a en effet découvert un nid tombé par terre, qui s'était sans doute envolé avec le vent, à l'intérieur duquel se trouvaient trois petites boules de poil. Des bébés écureuils qui n'auraient sans doute pas pu survivre sans son aide.

Un quator inséparable

C'est pourquoi Bailee a décidé de les ramener chez elle et de s'en occuper. Ne connaissant rien à ces animaux, elle a même pris soin de contacter un vétérinaire, pour lui demander comment prendre en charge au mieux ces petites bêtes. Patiemment, elle les a donc mis à l'abri, nourris un à un et surtout leur a transmis beaucoup d'amour.

What a hero https://t.co/HOEUGKUL1V — The Dodo (@dodo) September 15, 2021

Et quand l'ouragan s'est montré plus puissant, et qu'il a fallu évacuer sa famille et quitter sa maison, la jeune fille n'a pas hésité une seule seconde à garder auprès d'elle les trois écureuils, devenus ses amis et désormais baptisés Alvin, Simon et Theodore.

Le trio est d'ailleurs en pleine forme. Ainsi soignés, les écureuils ont commencé à se comporter comme tels, à grimper, courir et découvrir leur environnement, mais sans quitter pour autant leur mère adoptive. Aujourd'hui, un mois après le passage de l'ouragan Ida, Bailee leur cherche un dispensaire pour animaux.

«J'ai contacté plusieurs dispensaires, mais on m'a dit qu'ils étaient submergés d'écureuils après l'ouragan», a-t-elle déclaré. «Je continuerai à contacter d'autres centres de réadaptation pour animaux». En attendant, l'adolescente est ravie de s'occuper de ses bébés. «Je suis vraiment quelqu'un qui adore les animaux»