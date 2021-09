Les couples Obama, Bush et Clinton s’engagent pour accueillir les réfugiés afghans

Les anciens pensionnaires de la Maison Blanche veulent agir. Barack et Michelle Obama, Bill et Hillary Clinton ainsi que George W. et Laura Bush ont décidé de soutenir une initiative lancée ce 14 septembre pour faciliter l'accueil des réfugiés afghans.

Nommé Welcome.US, ce projet a pour but de recenser les familles américaines qui sont prêtes à donner de leur temps ou de leur personne pour intégrer ceux qui ont quitté Kaboul après la victoire des talibans en août dernier. Parmi les initiatives déjà mises en avant, on retrouve un dîner organisé par une grande cuisinière de Washington D.C. ou encore un programme qui vise à fournir des fournitures scolaires aux enfants.

Sur Twitter, Barack Obama a expliqué qu'accueillir les réfugiés qui ont «tout risqué pour avoir une chance d'avoir une meilleure vie» pouvait aider à «réaffirmer notre humanité commune». Les autres couples présidentiels ont également appelé les Américains à soutenir l'initiative.

120.000 afghans évacués

Si en France, l'accueil des réfugiés afghans ne faisait pas l'unanimité, une large part des Américains y semble favorable. Un sondage sur le sujet publié le 2 septembre dernier par NPR/Ipsos montre que 69% des citoyens soutiennent leur rapatriement, dont 80% de démocrates et 64% de républicains.

Toutes les familles qui le souhaitent peuvent donc contacter Welcome.US afin de proposer leur aide. L'une des possibilités concerne les propriétaires d'appartements loués sur Airbnb. Ils peuvent se porter volontaires pour y accueillir temporairement des familles avant que celles-ci ne trouvent leur logement permanent. En tout, les Etats-Unis ont aidé plus de 120.000 Afghans à quitter le territoire dominé par les talibans, et des dizaines de milliers sont déjà arrivés sur place.