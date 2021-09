Crise des sous-marins : la France annule une célébration à Washington

Une sérieuse crise diplomatique. Suite à la rupture du «contrat du siècle» de fourniture de sous-marins français à l'Australie, les autorités françaises ont annulé une soirée de gala prévue vendredi à Washington, a indiqué un responsable sous le couvert de l'anonymat.

Cette réception, à la résidence de l'ambassadeur de France à Washington, était censée célébrer l'anniversaire d'une bataille navale décisive de la guerre d'indépendance des Etats-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique, le 5 septembre 1781.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé jeudi la rupture d'un gigantesque contrat de 90 milliards de dollars australiens (56 milliards d'euros) conclu en 2016 avec la France pour la fourniture de sous-marins conventionnels. Canberra a préféré conclure un partenariat stratégique avec les Etas-Unis et la Grande-Bretagne comprenant notamment la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire par Washington, «un coup dans le dos» a regretté le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian sur France Info.

«Les Français avaient une version qui n'était pas supérieure à celle qui est utilisée par les Etats-Unis et le Royaume-Uni»

«Nous avions besoin d'un sous-marin à propulsion nucléaire et nous avons examiné nos options», a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse. «Les Français avaient une version qui n'était pas supérieure à celle qui est utilisée par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et en fin de compte, notre décision s'est basée sur ce qui est dans l'intérêt de notre sécurité nationale.», s’est de son côté justifié le ministre australien de la Défense, Peter Dutton.