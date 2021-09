DIRECT - Coronavirus : la situation sanitaire «s'est considérablement améliorée», souligne Olivier Véran

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. L'obligation vaccinale est entrée en vigueur pour 2,7 millions de professionnels. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

10h55

La situation de l'épidémie de Covid-19 en France "s'est considérablement améliorée" et si "cette dynamique" se poursuit, "nous pourrons commencer à envisager d'alléger certaines mesures", a indiqué jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Il y a encore quelque 10.000 contaminations par jour, l'épidémie n'est pas terminée. En revanche, nous sommes sur un rythme de réduction d'au moins 30% en une semaine, la charge hospitalière en métropole diminue - moins de 2.000 patients en réanimation -, nous sommes sur une bonne trajectoire", a-t-il déclaré sur RTL.

10h55

Le gouvernement italien s'apprête à généraliser l'obligation sur le lieu de travail du pass sanitaire qui sera exigé aussi bien dans le secteur public que privé, selon un projet présenté jeudi soir en conseil des ministres.

10h36

Le gouvernement chinois a affirmé jeudi avoir entièrement vacciné plus d'un milliard d'habitants contre le Covid-19, soit plus de 70% de sa population.

Le pays le plus peuplé de la planète (1,4 milliard d'habitants), où le coronavirus a fait son apparition fin 2019, a distribué au total 2,16 milliard de vaccins, a annoncé devant la presse un haut responsable du ministère de la Santé.

08h41

Le président russe Vladimir Poutine indique que des dizaines de personnes dans son entourage ont contracté le Covid-19, l'obligeant à s'isoler depuis le début de semaine. "Dans mon entourage (...) ce n'est pas une, ni deux, mais plusieurs dizaines de personnes qui sont tombées malades du coronavirus", a-t-il affirmé, lors d'une réunion par visioconférence de l'Organisation du Traité de Sécurité collective.

08h35

Au lendemain de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, le ministre de la Santé Olivier Véran annonce "quelques 3.000 suspensions" de personnels non vaccinés.

"Il y a eu hier quelque 3.000 suspensions qui ont été signifiées à du personnel des établissements de santé ou médico sociaux qui n'étaient pas encore rentrés dans un parcours de vaccination", a précisé Olivier Véran sur RTL, ajoutant qu'il y avait eu également "quelques dizaines de démissions".

02h59

Le comté de Los Angeles, le plus peuplé des Etats-Unis, va exiger une preuve de vaccination pour les clients de tous les bars et boîtes de nuit de son territoire afin de freiner la progression des cas de Covid-19, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

A partir du 7 octobre, le règlement fera obligation à tous les consommateurs et employés des débits de boisson et établissements de nuit d'avoir reçu au moins une dose de vaccin. Ils devront être totalement immunisés pour le 4 novembre au plus tard, a expliqué la directrice de la santé publique du comté, Barbara Ferrer.

02h16

Le confinement en Guadeloupe, prévu jusqu'à dimanche pour tenter d'arrêter la propagation du coronavirus dans l'île, sera prolongé et allégé, a annoncé le préfet, qui n'a pas donné de calendrier précis de déconfinement, celui-ci dépendant "du niveau de certains indicateurs".