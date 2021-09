Etats-Unis : le plus grand pourvoyeur d’images pédopornographiques au monde condamné à 27 ans de prison

Il opérait sur le dark web. Ce 15 septembre, l'Irlandais Eric Eoin Marques a été condamné à vingt-sept ans de prison par la justice des Etats-Unis. Il est décrit par les autorités américaines comme étant le distributeur d'images pédopornographiques et d'abus sur mineurs le plus prolifique du monde.

Parmi les crimes qui lui sont reprochés, l'on retrouve la création de serveurs cachés qui permettaient à des anonymes d'accéder à des images et des vidéos illégales, dont des viols et des tortures d'enfants. Le juge en charge de l'affaire, Theodore Chuang, a décrit ses actes comme étant «ignobles».

Comme l'explique l'agence de presse Associated Press, Eric Eoin Marques a demandé pardon aux victimes, et imploré la cour pour obtenir une seconde chance. «J'ai détruit ma réputation et celle de ma famille», a déclaré l'accusé avant sa condamnation.

Après avoir été extradé d'Irlande, l'homme, aujourd'hui âgé de 36 ans, a plaidé coupable dans l'espoir d'obtenir une peine plus clémente.

