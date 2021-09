DIRECT - Coronavirus : le cap des 50 millions de primo-vaccinés atteint en France

La situation épidémique en France «s'est considérablement améliorée», selon Olivier Véran. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

18h33

Le cap des 50 millions de primo-vaccinés a été atteint en France, vient d'annoncer Emmanuel Macron.

17h55

Le patron du Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde, Adar Poonawalla, a estimé vendredi qu'il était "contraire à l'éthique" d'administrer dans certains pays une troisième dose de vaccin contre le Covid-19, alors que de nombreuses nations en voie de développement luttaient toujours pour obtenir leurs premières doses.

"Il est contraire à l'éthique de commencer à injecter une troisième dose à quelqu'un quand tant d'autres dans certains pays n'ont pas encore eu accès à leurs premières doses", a déclaré à la presse le milliardaire Adar Poonawalla, PDG de SII.

17h51

L’Ukraine, confrontée à une nouvelle vague de coronavirus, pourrait voir un nombre record de décès liés au Covid sur fond d'une vaccination à la traîne ont prévenu vendredi des experts.

Après un répit en été, le nombre de nouvelles contaminations augmente rapidement avec 27.600 nouveaux cas de coronavirus enregistrés officiellement au cours des sept derniers jours, contre 17.000 la semaine précédente.

Le nombre d'hospitalisations quotidiennes a dépassé 1.200 en moyenne pendant les sept derniers jours, contre 840 la semaine d'avant.

15h57

La Suisse a annoncé vendredi un durcissement des conditions d'entrée sur son territoire, rendant obligatoire la présentation d'un test négatif au Covid pour toutes les personnes non vaccinées.

La mesure entrera en vigueur dès lundi prochain. Le Conseil fédéral (gouvernement) entend prévenir une augmentation du nombre d'infections.

"Toutes les personnes non vaccinées ou non guéries doivent présenter un test négatif (antigénique ou PCR) à leur entrée en Suisse, quels que soient leur provenance et le moyen de transport utilisé", a expliqué l'Office fédéral de la Santé dans un communiqué.

Après quatre à sept jours en Suisse, elles devront effectuer à leurs frais un deuxième test dont le résultat devra être transmis aux autorités.

15h03

La Tunisie et la Libye ont rouvert vendredi leur frontière commune fermée depuis plus de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Au premier jour de cette réouverture, décidée jeudi par les autorités tunisiennes et libyennes, le nombre de voyageurs restait faible dans les deux sens au poste-frontières de Ras Jedir, dans le sud-est de la Tunisie.

13h48

Le confinement en Nouvelle-Calédonie en vigueur depuis le 6 septembre est prolongé jusqu’au 4 octobre, de même que le couvre-feu, ont annoncé vendredi les autorités de l’archipel, alors que sept décès dus au Covid-19 ont été enregistrés pour la seule journée de jeudi. Il s’agit du bilan journalier le plus lourd depuis la découverte des premiers cas autochtones de la maladie le 6 septembre.

Il porte à 24 le nombre total de personnes décédées depuis cette date, a annoncé le président du gouvernement Louis Mapou (indépendantiste), lors d’une allocution conjointe avec le haut-commissaire de la République, Patrice Faure. Un total de 211 personnes sont hospitalisées dont 29 en réanimation.

12h15

Le Cambodge a commencé à vacciner les enfants dès l'âge de six ans contre le coronavirus, bien que l'OMS n'ait encore approuvé aucun vaccin pour les moins de 12 ans. Le pays d'Asie du Sud-Est a été salué pour sa campagne de vaccination, avec 98% des adultes ayant reçu au moins une dose à ce jour, selon le ministère cambodgien de la Santé.

11h13

Le président de la Guinée équatoriale a étendu ce vendredi de manière drastique l'obligation vaccinale, réinstauré un couvre-feu et durci les conditions de voyage, en invoquant une troisième vague "inquiétante" de Covid-19 dans ce petit pays d'Afrique centrale.

Le décret impose désormais un cycle complet de vaccination à tous les fonctionnaires quand seuls ceux relevant de la santé, de la sécurité et de l'éducation y étaient soumis. Mais aussi et surtout à toute personne qui effectue physiquement une démarche auprès d'une administration. Même obligation pour tout étudiant de plus de 18 ans pour s'inscrire dans une école ou à l'université.

09h33

Près de 3.300 classes (3.299) étaient fermées jeudi à cause de l'épidémie de Covid-19, un chiffre stable par rapport au précédent et qui représente 0,63% des classes du pays, a annoncé ce vendredi le ministère de l'Education nationale.

06h05

Le haut-commissaire Dominique Sorain et le président de la Polynésie française Edouard Fritch ont annoncé, jeudi à Papeete, le maintien du couvre-feu mais une levée progressive du confinement et la reprise des cours dès lundi dans cette collectivité d’outre-mer. Les mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, en vigueur depuis le 23 août, avaient été prolongées jusqu'au lundi 20 septembre.

05h15

Le directeur général du CHU de Guadeloupe, où plus de 70% des agents ne sont pas vaccinés contre le Covid-19, a estimé jeudi être "dans l'impossibilité" de les suspendre, comme le prévoit la loi sur l'obligation vaccinale, entrée en vigueur mercredi.

"Je ne peux pas appliquer la loi", a affirmé à l'AFP Gérard Cotellon, le directeur de l'établissement hospitalier où 74,19% du personnel non médical n'a pas encore entamé de parcours vaccinal. Une situation qui le met "dans l'impossibilité" de suspendre les agents non vaccinés, sous peine de pénaliser l'activité du CHU, a-t-il estimé.

04h30

La Colombie va proposer une troisième dose de rappel du vaccin contre le covid-19 aux personnes âgées de plus de 70 ans, a annoncé jeudi le ministère de la santé.