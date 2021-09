La Constitution américaine à vendre aux enchères

Une vente pas comme les autres. Ce 17 septembre, la maison Sotheby's a indiqué qu'un exemplaire original de la Constitution américaine, ratifiée le 17 septembre 1787, allait être mis aux enchères.

Ce document exceptionnel fait partie d'une collection qui date de la révolution entre 1776 et 1789. Pièce la plus importante de la vente, la Constitution pourrait partir pour une somme estimée entre 15 et 20 millions de dollars. L'occasion pour les acheteurs de récupérer un véritable morceau d'histoire signé par George Washington ou encore Benjamin Franklin.

D'après Selby Kiffer, historien spécialisé dans les manuscrits et livres anciens de la maison Sotheby's, il ne reste plus que «onze exemplaires connus», sur les 500 exemplaires qui avaient été imprimés selon les experts. Exposé jusqu'à dimanche, le document sera mis en vente fin novembre.

Un record à battre ?

Pour le moment, l'exemplaire appartient à la collectionneuse Dorothy Tapper. Sa fondation, The Dorothy Tapper Goldman Foundation, s'engage pour l'éducation concernant la démocratie américaine et la participation des citoyens.

Ce n'est pas la première fois que ce genre de document est vendu aux enchères. En 2012, un livre contenant la Constitution ou encore le «Bill of Right» ayant appartenu à George Washington avait été vendu pour 9,8 millions de dollars, ce qui constituait alors un record pour un document historique américain. Reste à savoir si le montant sera battu à la fin du mois de novembre.