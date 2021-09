Atterrissage d'urgence d'un avion d'Air France à Pékin après «un incident technique»

L’équipage du vol AF393 en Boeing-777 à destination de Paris a dû faire demi-tour ce samedi matin peu après son décollage de Pékin à la suite d’un «incident technique». La compagnie aérienne, précise que l’appareil a pu se poser «normalement» à 4h30 (heure locale).

Selon le Quotidien de Pékin, «une explosion a été entendue à l’arrière de la cabine et une fumée noire s’est dégagée» à l’intérieur de l’appareil.

Plus de peur que de mal pour les passagers. «Heureusement, personne n’a été blessé», rapporte le journal local. Air France n’a pas commenté ces informations, pas plus que les autorités portuaires chinoises.

Incident: Air France AF393 PEK-CDG returned to Beijing shortly after taking off.





Many passengers reported a loud “boom” and suspected fire.





Pictures are from users on Weibo. pic.twitter.com/TOLGuWTh99

