Vidéo : 235 manifestants interpellés après des manifestations anti-confinement en Australie

A Melbourne, une manifestation anti-confinement a donné lieu à des scènes de violence, ce samedi. Plus de 200 personnes ont été interpellées par la police.

Des centaines de manifestants ont une nouvelle fois bravé les restrictions sanitaires pour défiler dans les rues et protester contre le confinement de leur ville. Dans certains cortèges, la situation a dégénéré.

Une vidéo tournée par un journaliste du média australien The Age montre un cordon d'une vingtaine de policiers se faire submerger par la foule. Après avoir forcé le passage, les manifestants se sont mis à courir dans une grande confusion pendant que les forces de l'ordre les aspergeaient de spray au poivre. Un policier aurait été piétiné et blessé au cours de l'échauffourée.

Protesters break through the police line, an officer gets assaulted and trampled by demonstrators, people are screaming and covered in capsicum spray @theage pic.twitter.com/qXX9lIAZRJ

— David Estcourt (@davidestcourt) September 18, 2021