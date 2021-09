Affaire Gabrielle Petito : le corps découvert dans un parc national du Wyoming est bien celui de la jeune Américaine disparue

L'affaire Gabrielle Petito continue de défrayer la chronique aux Etats-Unis. Ce dimanche 19 septembre, un corps a été découvert lors de recherches dans la zone d'un parc national du Wyoming où des recherches étaient en cours. Il s'agit de celui de la jeune Américaine disparue.

«Plus tôt dans la journée, des restes humains ont été découverts, correspondant à la description de Gabrielle Gabby Petito», a annoncé l'agent du FBI Charles Jones dans une conférence de presse.

Cette jeune fille de 22 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 11 septembre, son fiancé Brian Laundrie n'a plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Un constat qui vient ajouter encore plus de mystère autour de cette affaire qui passionne les médias américains depuis quelques jours. Âgé de 23 ans, le jeune homme est classé comme «personne digne d'intérêt pour l'enquête», avait annoncé la police en début de semaine. Tandis que le FBI a ouvert une ligne téléphonique spéciale pour recueillir les témoignages de personnes ayant croisées leur chemin.

Le jeune couple était parti durant l'été pour un périple en van censé durer quatre mois à travers le pays, postant régulièrement des photos et vidéos de leur voyage sur les réseaux sociaux et YouTube. Mais la virée nomade a tourné court le 1er septembre, lorsque Brian Laundrie est rentré seul à leur domicile en Floride. La famille de la jeune femme qui n'avait pas eu de nouvelles depuis fin août avait fini par alerter la police le 11 septembre dernier. Interrogé par la police, Brian n'aurait donné aucune information avant de disparaître à son tour.

UPDATE: The #FBI is working with our partners in the Teton County Sheriff’s Office, Jackson Police Department, the @NatlParkService and other state & local law enforcement agencies across the country in the investigation of Gabrielle “Gabby” Petito’s disappearance. #FindGabby pic.twitter.com/2ypZoBScvJ — FBI Denver (@FBIDenver) September 16, 2021

«Brian refuse de nous dire où il a vu Gabby pour la dernière fois, ou d'expliquer pourquoi il l'a laissée seule, ramenant le van. Ce sont des questions cruciales qui exigent des réponses immédiates», a expliqué la famille de Gabrielle Petito aux médias. De son côté, la police n'a pour l'heure donner aucune information quant à l'avancée des recherches autour du couple.

Un cas de disparitions multiples ?

L'aventure de Gabrielle et de Brian à travers l'ouest américain était pourtant suivie par de nombreux internautes. Le jeune homme et sa fiancée donnant une image de «parfaits amoureux». Une vidéo avait pourtant attiré l'attention de certains, où Gabrielle Petito y apparaissait en larmes après une dispute. Comme on peut le voir sur le tweet partagé par la chaîne CBS.

Police body cam video shows 22-year-old Gabrielle Petito talking about a fight with her fiancé Brian Laundrie on August 12, just weeks before she was reported missing. https://t.co/dw44VIeRmk pic.twitter.com/paEHFMjIyf — CBS News (@CBSNews) September 16, 2021

Un appel aux dons lancé par la famille de Gabrielle a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers de dollars pour financer les recherches. La police a annoncé qu'elle traitait pour l'instant la disparition de Brian après celle de Gabrielle comme «un cas de disparitions multiples».