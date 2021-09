Des artefacts préhistoriques découverts dans le ventre d’un alligator

Un Américain a découvert des objets préhistoriques dans le ventre d’un alligator. Ceux-ci dateraient de plusieurs milliers d’années.

Shane Smith a fait une drôle de découverte au début du mois de septembre 2021. Cet Américain est propriétaire du Red Antler Processing à Yazoo City, dans l’Etat du Mississippi, un magasin spécialisé dans la vente de viande d’alligator. Alors qu’il procédait à la préparation d’un spécimen de plus de quatre mètres de long, Shane Smith a découvert des objets en pierre d’origine inconnue.

Après analyse par un expert, il s’est avéré qu’il s’agissait d’artefacts préhistoriques, d’origine amérindienne, datant de plusieurs milliers d’années. Shane Smith a confié à CNN son étonnement face à ce trésor : «Vous pensez naturellement que, ‘Oh, mon Dieu, cet alligator a soit mangé un Indien, soit mangé un animal que l’Indien a abattu. Mais, vous savez, de toute évidence, l’alligator n’a pas des milliers d’années.»

Des outils de chasse amérindiens

Le géologue James Starnes, directeur de la géologie de surface et de la cartographie de surface du Département de la qualité de l’environnement du Mississippi, a estimé que l’un des deux artefacts, en plomb, était utilisé comme pointe d’une lance qui servait aux Amérindiens à chasser.

Il n’est pas rare que des objets datant de l’ère préhistorique soient découverts dans l’Etat du Mississippi. «Nous avons eu des habitants amérindiens en Amérique du Nord, en particulier dans le Mississippi, pendant probablement plus de 12.000 ans», explique le géologue.

Et il n'est pas étonnant de retrouver ces objets dans l'estomac de l’alligator, l'animal étant connu pour manger tout et n’importe quoi. Dans le ventre de ce spécimen vieux de 80 à 100 ans, Shane Smith a également découvert des os, des dents, des graines de Kaki mais aussi des pierres de plus ou moins grande taille. Dans un autre alligator, Shane Smith a découvert une balle de calibre 45. «La chose étrange à ce sujet est que la balle n'avait pas été tirée d'une arme à feu. C'était juste une balle propre, donc on se demande comment elle est arrivée là», explique Smith.