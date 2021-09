Le nouveau maire de Johannesburg meurt dans un accident de voiture, un mois après son élection

Le maire de Johannesburg, Jolidee Matongo, est mort samedi dans un accident de voiture un peu plus d'un mois après son élection, a annoncé son cabinet dans un communiqué.

Jolidee Matongo, 46 ans, avait été élu le 10 août à la tête de la capitale économique de l'Afrique du Sud après la mort de son prédécesseur, due au Covid-19.

L'accident, dont les circonstances n'ont pas été précisées, a eu lieu alors que le maire revenait d'une campagne pour encourager l'inscription sur les listes électorales dans le township de Soweto, en vue des élections locales du 1er novembre en Afrique du Sud, a rapporté la BBC.

It is hard to comprehend this tragedy, given the vitality and passion with which Mayor Matongo interacted with me and residents of Soweto so shortly before his death. pic.twitter.com/zmzGVFfAdA

— Cyril Ramaphosa #RegisterToVoteANC (@CyrilRamaphosa) September 18, 2021