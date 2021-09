Syndrome cannabinoïde : quel est ce mal qui touche les fumeurs de cannabis ?

Nausée, douleurs intestinales, vomis intempestifs... Aux Etat-Unis, les cas de syndromes cannabinoïdes semblent se multiplier.

C'est en tout cas ce que suggère une étude réalisée par le docteur Sam Wang, spécialiste en médecine d'urgence pédiatrique et toxicologue à l'Hôpital pour enfants du Colorado. Dans cet Etat, plus de 800.000 cas de vomissements ont été signalés entre 2013 et 2018. Et plus d'un tiers concernaient des personnes de 25 ans et moins.

Les patients atteints par ce mal encore peu connu «se tordent, se tiennent le ventre, se plaignent de très fortes douleurs abdominales et de nausées», explique Sam Wang à CNN. «Ils vomissent puis continuent de vomir tout ce qu'ils ont dans l'estomac, ce qui peut durer des heures», poursuit le médecin.

La légalisation en question

Pour soulager la douleur, les patients ont tendance à prendre une douche très chaude. Cela ne suffit malheureusement pas toujours et nombre d'entre eux affluent aux urgences. Les soignants leur administrent souvent des antinauséeux mais le sevrage demeure le traitement le plus efficace.

La légalisation du cannabis dans certains Etats semble avoir accentué le phénomène. Ainsi au Colorado, les cas ont augmenté de 29% depuis que la marijuana y a été légalisée.

Un syndrôme encore mystérieux

Autre piste d'explication : l'augmentation du taux de THC, la molécule active du cannabis. «Dans les années 90, la moyenne était d'environ 4 % ou 5 %. Aujourd'hui, dans le Colorado, elle oscille entre 15 et 20 %», souligne Sam Wang.

Autre étrangeté de cette pathologie, ce ne sont pas forcément les plus gros consommateurs de cannabis qui en sont atteints. Il faudra sans doute attendre de futures recherches pour percer le mystère de ce syndrome.