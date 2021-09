Alcool : l'OMS propose de doubler les taxes pour réduire le nombre de cancers

Alertée par une modélisation effectuée par The Lancet sur le nombre de cancers et de décès liés à l’alcool en Europe, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a préconisé, ce lundi 20 septembre, de doubler les taxes sur les boissons alcoolisées sur l'ensemble du Vieux Continent.

Si la mesure venait à s'appliquer, 10.700 cas de cancer et 4.850 décès en lien avec l’alcool seraient évités chaque année en Europe, a calculé la revue scientifique The Lancet.

L’OMS estime que ces chiffres représentent 6% des nouveaux cas et des décès de cancers en lien avec la consommation d’alcool.

There is no safe level of #alcohol consumption for #cancer. The risk of cancer from alcohol consumption increases from the first drink.



See here for 5 facts on cancer and alcohol consumption https://t.co/MGvTasWkPH



(4/5)

— WHO/Europe (@WHO_Europe) September 20, 2021