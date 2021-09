Alzheimer : 3 chiffres qui montrent l'importance de la maladie

Des informations qui donnent le tournis. Depuis des années, l'impact de la maladie d'Alzheimer se fait de plus en plus important dans le quotidien de millions de familles à travers le monde. Alors que ce 21 septembre sonne la Journée mondiale Alzheimer, la lutte pour contrer la maladie n'a jamais été aussi forte.

35 millions de malades dans le monde

On estime qu'environ 35 millions de personnes vivent dans le monde en souffrant de la maladie d'Alzheimer. Un chiffre qui atteint 900.000 personnes en France. Mais selon les estimations des spécialistes, la situation se dégrade. D'après un rapport d'Alzheimer's Disease International (ADI), le nombre de malades pourrait dépasser les 152 millions d'ici à 2030, dont 2 millions en France.

1% de cas héréditaires

Lutter contre la maladie d'Alzheimer n'est pas aisé. Il faut réussir à détecter les signes tôt pour pouvoir au mieux les accompagner, puisqu'aucun traitement définitif n'existe pour le moment. Une tâche rendue difficile par le fait que 99% des cas ne sont pas héréditaires. Il est donc plus difficile de prévoir si quelqu'un aura plus de chances d'être touché ou non.

Pour les cas héréditaires, le principal signe est l'arrivée des symptômes de manière précoce. En effet, si ceux-ci apparaissent avant 60 ans, comme cela avait été le cas pour l'un des parents, les médecins peuvent procéder à une analyse génétique. Impossible cependant de le savoir en amont, puisqu'il faut avoir été diagnostiqué pour effectuer l'analyse en question.

1.000 milliards de dollars en soin

Trouver de meilleures solutions pour traiter, voire guérir, la maladie d'Alzheimer est évidemment un enjeu de santé publique à l'échelle du monde entier, mais aussi un défi financier. Chaque année, les coûts de dépenses liées aux soins pour la maladie d'Alzheimer sont estimés à 1.000 milliards de dollars par ADI. Une somme qui, comme le nombre de cas, ne fait qu'augmenter, et pourrait avoir doublé d'ici à 2030.