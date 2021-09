Chine : des universités sanctionnent les relations sexuelles entre étudiants

Plusieurs universités de Chine menacent leurs étudiants de punitions parfois sévères en cas de relations sexuelles, comme le relève Fengmian Xinwen, le média en ligne du journal Chengdu Huaxi Dushibao dans un article en date du 14 septembre.

La publication, supprimée du réseau social Weibo quelques heures après sa parution, a fait grand bruit en Chine, avec plus de 380 millions de lectures et plus de 20.000 commentaires en moins d'une journée. La plate-forme, qui a accusé le journal local de «désinformation», n’en finit plus de recevoir des critiques à ce sujet.

La règle énoncée dans le guide des étudiants de troisième cycle de l’université de technologie de Dalian est simple : «ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage pendant leurs études seront sanctionnés». La brochure, qui daterait de 2016, est toujours distribuée à l’heure actuelle.

Une vingtaine d’universités concernées

Une pratique pourtant loin d’être isolée car elle concernerait une vingtaine d’universités chinoises, comme en témoigne Fengmian Xinwen, qui a épluché les sites officiels de bon nombre des facultés du pays.

Les étudiants du campus de Zhejiang s’exposent à une sanction en cas de relations sexuelles hors mariage en raison de l'«influence négative» que pourraient avoir ces actes, d’après le quotidien local relayé par le Courrier International.

Plus poussée encore, l’interdiction pour les pensionnaires de l’université normale de Huazong à Wuhan de passer une nuit avec une personne du sexe opposé, incluant tout hébergement dans une chambre universitaire.

En cas de manquement grave au règlement, une expulsion de l’université est prévue.