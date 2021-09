DIRECT - Coronavirus : le Covid a tué plus d'Américains que la grippe espagnole

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Les Etats-Unis ont décidé lundi de lever à partir de «début novembre», pour les personnes vaccinées, les restrictions qui pesaient depuis mars 2020 sur les voyages internationaux. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

11h37

La "Frairie des Petits Ventres", événement drainant chaque année en octobre de 15.000 à 30.000 personnes à Limoges, est annulé pour la deuxième année consécutive en raison du covid-19, ont annoncé les organisateurs, malgré une décrue continue du virus en Haute-Vienne.

Déjà annulé l’an dernier à cause du Covid, “il n’a pas pu être maintenu cette année encore pour la même raison”, a annoncé Bernadette Cibot-Voisin, la présidente de l’association organisatrice, la confrérie Notre-Dame-de-Pitié.

"Des gens de toute la France viennent à Limoges pour les Petits Ventres. Ce serait tout simplement irresponsable. Nous sommes désolés de devoir annuler. Mais je pense que tout le monde comprend cette décision. Les commerçants savent bien que ce n'est pas raisonnable. Regardez les fêtes de Bayonne, la fête de la bière à Munich. Tout est annulé. De toute façon, par rapport au pass sanitaire, c'est impossible à organiser. On ne peut pas contrôler autant de personnes dans le quartier", a expliqué la présidente, qui espère pouvoir organiser le 50e anniversaire l’an prochain.

6h47

Le Covid-19 a désormais tué davantage d'Américains que la grippe espagnole en 1918-19, selon les données publiées lundi par l'université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière.

Plus de 675.700 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont décédées aux Etats-Unis, selon le dernier bilan de l'institut lundi en fin d'après-midi, contre 675.000 morts de la grippe espagnole selon les historiens et les Centres de prévention et de lutte contre les maladies.