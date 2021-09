Huit cadavres de migrants, dont un enfant, retrouvés sur les plages d'Andalousie

Partis d'Algérie ou du Maroc, des migrants ont perdu la vie dans leur périple pour atteindre le sud de l'Espagne. Ce mardi 21 septembre, les autorités locales ont indiqué que huit cadavres, dont un enfant, ont été retrouvés sur les plages de la province d'Almeria, en Andalousie.

Les défunts ont été localisés entre les villes de Carboneras et Vera. Selon la sous-préfecture, leur nombre correspond «à une ou plusieurs embarcations». Dans un communiqué, le service d'urgences de la région a précisé que sur les huit corps, trois sont ceux de femmes. Leur identification est encore en cours.

238 morts depuis le début de l'année

D'après l'Organisation internationale pour les Migrations, au moins 238 migrants sont morts en Méditerranée occidentale depuis le début de l'année. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter de rejoindre l'Espagne et la plupart tentent la traversée depuis le Maroc ou l'Algérie, même s'ils sont parfois originaires d'autres pays africains.

Entre le 1er janvier et le 14 septembre 2021, 10.701 migrants ont atteint les côtes sud de l'Espagne ou les Baléares. Si l'on en croit les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, cela représente 1.680 personnes de plus qu'en 2020, à la même période.

Pour rejoindre le pays, la majorité des embarcations venues d'Afrique du nord prennent la direction des Canaries. Sachant que l'archipel est situé au large des côtes atlantiques du Maroc, il s'agit de la voie la plus directe. La plus dangereuse, aussi.