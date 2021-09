Le variant Delta a très largement remplacé les trois autres variants préoccupants dans le monde

Le variant Delta au-dessus de tous les autres. Selon l’Organisation mondiale de la Santé ce variant, initialement détecté en Inde, a très largement surplombé les autres variants Alpha, Bêta et Gamma dans le monde.

«Le virus prédominant qui circule actuellement est le variant Delta. Et en fait, moins de 1% des séquences actuellement disponibles sont (les variants préoccupants) Alpha, Bêta et Gamma», a indiqué Maria Van Kerkhove, directrice de l'équipe technique Covid-19 à l'OMS ce mardi. Autrement dit, chacun de ces trois variants, tous considérés comme «préoccupants» par l'organisation, ne représente que 1% des contaminations.

Plus transmissible, Delta s’est propagé partout dans le monde, et a été signalé dans pas moins de 185 pays. «Ce virus est devenu plus fort, il est plus transmissible et il est en train de concurrencer, de remplacer les autres virus qui circulent», a précisé l’experte.

L’apparition de variants, fait partie du cycle normal d’un virus, or dans le cas du SARS-CoV-2, certaines mutations peuvent induire une plus grande transmission ou une certaine forme de résistance aux vaccins. C’est pourquoi l’OMS a établi une classification des variants «préoccupants» et des variants «à suivre», qui possèdent certaines de ces mutations et font donc l’objet d'une surveillance accrue des autorités sanitaires.

Quatre variants faisaient partie de cette dernière catégorie «Êta, Iota, Kappa et Lambda», mais tous ont été déclassés à l’exception du Lambda, répertorié pour la première fois au Pérou. L’OMS a également indiqué surveiller le nouveau variant Mu, apparu en Colombie.

Comme le virus continue de circuler à travers le monde, d’autres variants sont susceptibles d’apparaître dans les prochains mois.