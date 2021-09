Plainte pour viols et abus sexuels : le prince Andrew en désaccord avec la stratégie menée par ses avocats

Le Prince Andrew, qui est visé par une plainte pour viols et abus sexuels déposée par Virginia Giuffre Roberts à New York, ne serait pas en accord avec ses avocats sur la stratégie à mener face aux accusations.

Selon le site britannique The Telegraph, le fils de la reine d’Angleterre serait «stressé» et «inquiet» par la décision jugée «chaotique» de son équipe légale de garder le silence. Le Prince Andrew aurait, au contraire, souhaité contester publiquement ces accusations. Mais ses avocats l’en auraient dissuadé malgré le risque de voir ce choix être interprété comme la preuve qu’il aurait quelque chose à se reprocher, affirme une source au média britannique.

«Cette stratégie, si on peut l’appeler ainsi, a été chaotique depuis le début», a confié une source proche de l’équipe légale du Prince Andrew au site The Mirror. «Il est très inquiet et les réunions de crise sont organisées afin de l’encadrer. Il (le Prince Andrew, ndlr) sait qu’il est au cœur d’une crise majeure», poursuit-elle.

Mis à l’écart de la famille royale britannique, privé de ses responsabilités, retranché dans le Château de Balmoral en Écosse, le duc d’York s’était entouré d’une équipe légale après sa désastreuse interview accordé à la BBC en novembre 2019. Selon la plainte déposée par Virginia Giuffre Roberts, cette dernière aurait été forcée à avoir des relations sexuelles avec le Prince Andrew à au moins trois reprises alors qu’elle n’était âgée que de 17 ans, tout cela sur les ordres de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Une nouvelle audience prévue le 13 octobre prochain

Aujourd’hui, les avocats du duc d’York tentent par tous les moyens de trouver une issue, notamment en demandant le descellement d’un accord de règlement datant de 2009 obtenu par Jeffrey Epstein susceptible d’empêcher la tenue d’un procès. Le 13 septembre dernier, les avocats du Prince Andrew ont affirmé ne pas avoir reçu les documents nécessaires pour justifier leur présence à l’audience. Malgré que ces derniers aient bien été postés selon les représentants de Virginia Giuffre Roberts. «Nous pensons avoir respecté les exigences pour lui remettre le courrier et nous avons déposé la preuve de la notification vendredi dernier», assurait David Boies, l'avocat de la plaignante, selon le site britannique The Guardian.

Le juge en charge de l’affaire a décidé de programmer une nouvelle audience le 13 octobre prochain.