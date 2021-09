Une fuite de données révèle le nom de 250 traducteurs afghans, mettant leur vie en danger

Le ministre de la Défense britannique Ben Wallace a annoncé l'ouverture d'une enquête après la divulgation par erreur de données personnelles d'interprètes afghans ayant travaillé pour les forces du Royaume-Uni.

Selon la BBC, les adresses mails de plus de 250 Afghans cherchant à s'installer au Royaume-Uni ont été copiées par erreur dans un email du ministère de la Défense, permettant à tous les destinataires du message de voir leurs noms et leurs photos parfois associées.

Une porte-parole du ministère a indiqué lundi soir qu'«une enquête a été ouverte». «Nous nous excusons auprès de toutes les personnes touchées par cette violation et nous travaillons dur pour que cela ne se reproduise plus», a-t-elle ajouté.

Plusieurs personnalités politiques ont critiqué le gouvernement après cet incident, soulignant les risques potentiels pour les interprètes afghans qui cherchent à quitter leur pays depuis la prise de pouvoir des talibans le mois dernier.

«Nous avons dit à ces interprètes afghans que nous assurerions leur sécurité mais cette fuite de données a inutilement mis des vies en danger», a déploré sur Twitter le député John Healey, chargé des questions de défense au sein du Labour, principal parti d'opposition.

Il a plaidé pour que le gouvernement «intensifie d'urgence ses efforts pour amener ces Afghans en toute sécurité au Royaume-Uni».

We told the Afghans who helped our British forces that we would keep them safe, but this data breach has needlessly put lives at risk.





Ministers must now urgently step up efforts to get these Afghans safely to the UK. https://t.co/mS5DSrevNI

— John Healey MP (@JohnHealey_MP) September 20, 2021