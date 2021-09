DIRECT - Coronavirus : le pass sanitaire maintenu pour l'instant dans tous les départements

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Les Etats-Unis ont décidé lundi de lever à partir de «début novembre», pour les personnes vaccinées, les restrictions qui pesaient depuis mars 2020 sur les voyages internationaux. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

13h20

«L’effort vaccinal n’est pas encore arrivé à son terme. Nous gardons le cap», Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement. pic.twitter.com/UFZYZS38wH — CNEWS (@CNEWS) September 22, 2021

13h09

Le pass sanitaire reste maintenu pour le moment, dans tous les départements, précise Gabriel Attal, tout en reconnaissant que "la décrue épidémique se poursuit jour après jour".

13h07

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce la fin du masque à l'école primaire à partir du 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50.

12h22

Plus de six milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un décompte réalisé mercredi par l'AFP à 9H30 GMT à partir de sources officielles.

La vaccination dans le monde progresse ainsi sur un rythme régulier depuis trois mois: le palier de six milliard de doses injectées a été atteint en 29 jours, dans la foulée du quatrième et du cinquième milliards atteints respectivement en 30 et 26 jours.

Au lancement des premières campagnes de vaccination, le premier milliard de doses n'avait lui été atteint qu'en environ 140 jours.

Avec 2,18 milliards d'injections, la Chine concentre près de quatre doses sur dix administrées dans le monde. L'Inde (826,5 millions) et les Etats-Unis (386,8 millions) complètent le podium en valeur absolue.

12h13

Les Etats-Unis voudraient voir 70% de la population de chaque pays vaccinée d'ici à un an.

9h44

Dégagé de la pression du Covid, le budget de la Sécu pour 2022 affichera un objectif de dépenses d'assurance maladie (Ondam) en légère baisse, pour la première fois depuis sa création en 1997, a indiqué mercredi le Haut conseil des finances publiques (HCFP).

Après des bonds de 9,4% en 2020 puis 7,4% en 2021, l'Ondam devrait se tasser de 0,6% l'an prochain (environ 234 milliards d'euros, ndlr), précise le HCFP dans son avis sur le projet de budget pour 2022, sans exclure un nouveau dérapage car la provision de 5 milliards d'euros pour les tests et les vaccins "pourrait se révéler sous-estimée".

9h21

La Nouvelle-Calédonie, confrontée pour la première fois au Covid-19, a enregistré 16 morts en 24 heures, ont annoncé les autorités locales mercredi, soit le bilan le plus lourd depuis le début de l’épidémie début septembre.

Ce territoire français du Pacifique Sud "traverse une crise jamais vue dans toute son histoire", a alerté Gilbert Tyuienon, un des porte-parole du gouvernement local.

Au total, 49 personnes sont décédées du Covid-19 depuis la découverte des premiers cas autochtones le 6 septembre. Seize sont décédées mardi, le double du nombre de victimes enregistrées la veille.