DIRECT - Coronavirus : Les Etats-Unis vont doubler leurs dons de vaccins contre le Covid-19

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Les Etats-Unis ont décidé lundi de lever à partir de «début novembre», pour les personnes vaccinées, les restrictions qui pesaient depuis mars 2020 sur les voyages internationaux. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

22h30

Les Etats-Unis vont doubler leurs dons de vaccins contre le Covid-19, portant le total de doses promises à des pays pauvres à plus de 1,1 milliard, a annoncé Joe Biden mercredi, affichant clairement son intention de mener la riposte mondiale contre la pandémie.

Le président américain aurait pu faire l'annonce mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies, mais il l'a réservée à une réunion virtuelle organisée à son initiative le lendemain. "J'ai fait la promesse, et je la tiens, que l'Amérique sera l'arsenal de vaccins du monde, tout comme elle a été l'arsenal de la démocratie pendant la Seconde guerre mondiale", a-t-il dit depuis la Maison Blanche, entouré d'écrans.

20h45

Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a été "testé positif au Covid-19" après avoir participé mardi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, inaugurée par le président Jair Bolsonaro, selon un communiqué officiel brésilien.

"Les autres membres de la délégation ont été testés et sont négatifs", assure dans le communiqué le Secrétariat spécial de la communication brésilien (Secom). Jair Bolsonaro, qui s'est montré sans masque à plusieurs reprises au cours du voyage, n'a pas été vacciné contre le Covid-19 et a répété qu'il serait "le dernier" Brésilien à recevoir le vaccin.

19h47

La décrue des malades du Covid-19 se poursuit à l'hôpital, confirmant une nette amélioration depuis le début du mois, selon les statistiques publiées mercredi par Santé publique France. Le nombre des patients hospitalisé a baissé à 8.414 contre 8.594 la veille, avec 361 admissions.

Ils étaient environ 11.000 début septembre. Les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, ont accueilli 68 nouveaux patients ces dernières 24 heures. Au total, on compte 1.656 malades dans ces services, contre 1.744 mardi et 2.294 au 1er septembre. Le nombre de cas détectés en 24 heures est de 6.794 et le taux de positivité est à 1,4% (contre 2,6% début septembre).

La France a enregistré depuis le début de l'épidémie, début 2020, 116.309 décès, dont 89.494 à l'hôpital, et 59 au cours des dernières 24 heures.

17h28

Le département des Landes a levé mercredi l'obligation de porter le masque en extérieur dans l'espace public, fort d'un taux d'incidence du covid-19 très en deçà du seuil d'alerte, emboitant ainsi le pas aux Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime.

L'obligation de port du masque dans les communes littorales ainsi que dans les deux agglomérations du département, Mont-de-Marsan et Dax, est levé, tout comme l'interdiction de consommation d’alcool et de musique amplifiée sur la voie publique, a annoncé la préfecture dans un communiqué, rappelant que le taux d'incidence du département s'établissait à 26 cas pour 100.000 habitants.

16h07

La mort en novembre dernier de Peter Sutcliffe, célèbre tueur en série britannique surnommé "l'éventreur du Yorkshire", est due au coronavirus, a affirmé mercredi devant la commission d'enquête le médecin légiste chargé de l'examiner.

Peter Sutcliffe avait été condamné en 1981 à la prison à vie pour avoir tué 13 femmes dans le Yorkshire et le Nord-Ouest de l'Angleterre entre 1975 et 1980 et avoir tenté d'en tuer sept autres.

Il est décédé le 13 novembre 2020 à l'hôpital, à l'âge de 74 ans, avait alors annoncé un porte-parole du ministère de la justice, refusant de confirmer les informations de certains médias selon lesquels il avait été testé positif au Covid-19.

15h35

La capitale russe est confrontée à une nouvelle hausse des cas de Covid-19, a annoncé mercredi la mairie de Moscou, quelques semaines seulement après une vague meurtrière portée par le variant Delta. La Russie est le 5e pays au monde où la pandémie a fait le plus de morts.

La vaccination, sur fond de défiance à l'égard des autorités, piétine depuis des mois malgré la conception de quatre vaccins nationaux.

13h20

«L’effort vaccinal n’est pas encore arrivé à son terme. Nous gardons le cap», Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement. pic.twitter.com/UFZYZS38wH — CNEWS (@CNEWS) September 22, 2021

13h09

Le pass sanitaire reste maintenu pour le moment, dans tous les départements, précise Gabriel Attal, tout en reconnaissant que "la décrue épidémique se poursuit jour après jour".

13h07

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce la fin du masque à l'école primaire à partir du 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50.

12h22

Plus de six milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un décompte réalisé mercredi par l'AFP à 9H30 GMT à partir de sources officielles.

La vaccination dans le monde progresse ainsi sur un rythme régulier depuis trois mois: le palier de six milliard de doses injectées a été atteint en 29 jours, dans la foulée du quatrième et du cinquième milliards atteints respectivement en 30 et 26 jours.

Au lancement des premières campagnes de vaccination, le premier milliard de doses n'avait lui été atteint qu'en environ 140 jours.

Avec 2,18 milliards d'injections, la Chine concentre près de quatre doses sur dix administrées dans le monde. L'Inde (826,5 millions) et les Etats-Unis (386,8 millions) complètent le podium en valeur absolue.

12h13

Les Etats-Unis voudraient voir 70% de la population de chaque pays vaccinée d'ici à un an.

9h44

Dégagé de la pression du Covid, le budget de la Sécu pour 2022 affichera un objectif de dépenses d'assurance maladie (Ondam) en légère baisse, pour la première fois depuis sa création en 1997, a indiqué mercredi le Haut conseil des finances publiques (HCFP).

Après des bonds de 9,4% en 2020 puis 7,4% en 2021, l'Ondam devrait se tasser de 0,6% l'an prochain (environ 234 milliards d'euros, ndlr), précise le HCFP dans son avis sur le projet de budget pour 2022, sans exclure un nouveau dérapage car la provision de 5 milliards d'euros pour les tests et les vaccins "pourrait se révéler sous-estimée".

9h21

La Nouvelle-Calédonie, confrontée pour la première fois au Covid-19, a enregistré 16 morts en 24 heures, ont annoncé les autorités locales mercredi, soit le bilan le plus lourd depuis le début de l’épidémie début septembre.

Ce territoire français du Pacifique Sud "traverse une crise jamais vue dans toute son histoire", a alerté Gilbert Tyuienon, un des porte-parole du gouvernement local.

Au total, 49 personnes sont décédées du Covid-19 depuis la découverte des premiers cas autochtones le 6 septembre. Seize sont décédées mardi, le double du nombre de victimes enregistrées la veille.