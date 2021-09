Vidéo : un rare séisme frappe le sud-est de l'Australie et provoque la panique

Les séismes sont rares en Australie et notamment dans le sud-est du pays, plutôt densément peuplé. Voilà pourquoi le tremblement de terre survenu près de Melbourne, ce mercredi 22 septembre, a semé la panique. Sa magnitude a été évaluée à 5,9.

Le phénomène, détecté à une dizaine de kilomètres de profondeur seulement, s'est produit aux alentours de 9h du matin (23h GMT). Confinés depuis huit semaines à cause de l'épidémie de coronavirus, la plupart des habitants de Melbourne étaient chez eux à ce moment-là. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrant des bâtiments trembler ou des habitants effrayés ont été publiées.

God DAMN! First earthquake I’ve experienced in years, and of course it’s when I live in a 3 story apartment! #Melbourne (also excuse the messy apartment) pic.twitter.com/Hwd51ROOFY

