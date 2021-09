Vidéo : une piscine engloutie par une coulée de lave à La Palma

Alors que les Canaries (Espagne) font face depuis dimanche à une éruption volcanique, des images impressionnantes montrant une piscine engloutie par une coulée de lave, ont émergé sur les réseaux sociaux.

La vidéo témoigne de l’ampleur du phénomène naturel. Les images capturées par un drone montrent une coulée de lave dévaler une colline, dévastant la végétation, avant de s’engouffrer dans une piscine.

Lava meeting a swimming pool, during the #CumbreVieja eruption.





(Drone footage, via @yerayvm) pic.twitter.com/oxc91PdY64

— Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) September 20, 2021