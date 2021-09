Affaire Gabby Petito : un nouveau témoignage accablant dévoilé

Un nouveau témoignage a apporté des éléments importants dans l’affaire Gabby Petito, une jeune voyageuse américaine qui partageait sur les réseaux sociaux son périple dans l’Ouest des États-Unis avec son fiancé, victime d'un homicide.

Un couple de touristes originaire de Louisiane a affirmé avoir croisé les deux aventuriers le 27 août alors qu’il déjeunait dans un restaurant situé à Jackson, dans le Wyoming, a rapporté CNN.

D’après leurs déclarations, Gabby Petito et Brian Laundrie se disputaient et la jeune femme était en larmes alors que son petit ami était en colère et ne cessait d’aller et venir dans le restaurant. Il s’en serait notamment pris verbalement à des employés de l’établissement.

Le média américain a relevé que le 27 août correspondait au jour où Gabby Petito a cessé de poster le suivi de son périple sur les réseaux sociaux. De plus, il s’agit également de la même date du dernier message envoyé par Gabby à sa mère.

Une affaire qui intéresse à l'international

Un appel à témoins a également été lancé pour toute personne ayant croisé le couple sur une aire de camping dans le parc national de Grand Teton entre le 27 et 30 août.

Le corps de la jeune fille a été retrouvé dans l’Etat du Wyoming. D’après l'analyse initiale du médecin légiste, le décès est un «homicide». Le FBI a ajouté que la cause officielle de sa mort sera confirmée par les résultats finaux de l'autopsie.

L'affaire a passionné les internautes américains et ceux de l'étranger, qui ont suivi et commenté toutes les étapes de la vaste opération de recherches pour retrouver la femme de 22 ans, portée disparue le 11 septembre lors d'un voyage itinérant avec son compagnon, Brian Laundrie.

Le fiancé toujours activement recherché

Le couple a commencé son périple à New York, sur la côte Est, publiant des photos de vues sublimes du pays et d'eux-mêmes souriant à côté de leur van aménagé.

Le fiancé, âgé de 23 ans, était activement recherché mardi par la police, qui a perquisitionné la veille le domicile de ses parents, où vivait également le couple. Il y a plus de deux semaines, Brian Laundrie est rentré seul dans cette maison de North Port, en Floride, avec la camionnette de son amie.

Il a refusé de parler aux enquêteurs, avant de disparaître. La chasse à l'homme lancée par la police continuait mardi à susciter un vif intérêt aux États-Unis.

La traque se déroule notamment dans une réserve marécageuse de Floride, a annoncé mardi la police de North Port, en charge des recherches avec le FBI.