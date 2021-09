Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Les Etats-Unis vont doubler leurs dons de vaccins portant le total de doses promises à des pays pauvres à plus de 1,1 milliard, a annoncé Joe Biden mercredi. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

21h01

La décrue des malades du Covid-19 se poursuit à l'hôpital, confirmant une nette amélioration depuis le début du mois, selon les statistiques publiées jeudi par Santé publique France. Le nombre de patients hospitalisés a baissé à 8.237 contre 8.414 la veille, avec 301 admissions. Ils étaient environ 11.000 début septembre. Les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, ont accueilli 71 nouveaux patients ces dernières 24 heures.

Au total, on compte 1.609 malades du Covid-19 dans ces services, contre 1.656 mercredi et 2.294 au 1er septembre. Le nombre de cas détectés en 24 heures est de 6.229 et le taux de positivité est à 1,4% (contre 2,6% début septembre). La France a enregistré depuis le début de l'épidémie, début 2020, 116.371 décès, dont 89.556 à l'hôpital, et 63 au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 50.249.948 personnes ont reçu au moins une injection (soit 74,5% de la population totale) et 47.988.307 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 71,2% de la population totale, selon la Direction générale de la Santé.

18h05

Un bébé d'un mois a été vacciné "par erreur" en Turquie contre le Covid-19 mais se porte bien depuis, a révélé jeudi un médecin qui l'a suivi, suscitant un vif émoi autour du premier cas connu de vaccination d'un nourrisson dans le monde.

"Un bébé d'un mois a été vacciné par erreur contre le Covid-19 en juillet au lieu de recevoir un vaccin contre l'hépatite", a indiqué à l'AFP l'infectiologue pédiatrique de l'Université d'Egée, Zafer Kurugol, qui continue à suivre l'enfant.

17h46

Le Portugal, qui affiche un des taux de vaccination contre le Covid-19 les plus élevés au monde, lèvera la plupart des restrictions sanitaires encore en vigueur à partir du 1er octobre, a annoncé jeudi le gouvernement.

"Nous sommes en mesure d'avancer vers la troisième et dernière phase" d'un "retour à la normale", a déclaré le Premier ministre Antonio Costa à l'issue de la réunion hebdomadaire de son gouvernement.

16h15

Le régulateur de l'Union européenne a annoncé jeudi qu'il donnerait ou non son accord début octobre à une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 pour la population de plus de 16 ans.

L'Agence européenne des médicaments (AEM) doit en même temps se prononcer sur les doses de rappel des vaccins Pfizer et Moderna pour les personnes immunodéprimées, a déclaré à la presse le responsable de la stratégie vaccinale de l'AEM, Marco Cavaleri.

13h54

Les personnes vaccinées contre le Covid-19 à l'étranger avec les vaccins chinois pourront désormais bénéficier du pass sanitaire en France, à condition toutefois de recevoir une dose supplémentaire de Pfizer ou Moderna, a décidé le gouvernement.

Ces personnes pourront recevoir leur pass sanitaire "7 jours après l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à ARN messager" (c'est-à-dire Pfizer ou Moderna), selon un décret paru jeudi au Journal officiel. A ce stade, quatre vaccins anti-Covid sont autorisés dans l'UE par l'Agence européenne du médicament (EMA) et la Commission européenne : ceux de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen (Johnson & Johnson).

12h48

La Russie a égalisé jeudi son record de morts quotidiens du Covid-19, les autorités échouant à enrayer depuis des mois les contaminations, portées par le variant Delta, sur fond de vaccination poussive et d'absence de mesures restrictives. Selon les chiffres gouvernementaux, 820 personnes sont décédées du Covid-19 ces dernières 24 heures, un niveau équivalent au record absolu du 26 août 2021. Les contaminations quotidiennes sont également à la hausse, à 21.438. La Russie est le pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, et l'un des plus affectés au monde.

11h46

L'ex-ministre Christiane Taubira s'est refusée jeudi à appeler la population de la Guyane, dont elle est originaire, à se faire vacciner contre le Covid-19, arguant qu'elle ne dispose pas des "éléments d'information" sur la situation et ne veut pas "décrédibiliser" sa "parole forte".

La Guyane reste très affectée par l'épidémie de coronavirus, avec un taux d'incidence de 498 cas pour 100.000 habitants et une hausse des hospitalisations au 21 septembre, selon l'Agence régionale de santé. Seuls 29,6% des Guyanais âgés de 12 ans et plus étaient complètement vaccinés au 15 septembre, contre 81,7% de la population éligible pour l'ensemble de la France, selon les chiffres de Santé Publique France

11h44

Pour la deuxième année consécutive, les lauréats des prix Nobel scientifiques et de littérature se verront remettre leurs récompenses dans leurs pays de résidence et non à Stockholm à cause de la pandémie de Covid, a annoncé jeudi la Fondation Nobel.

Pour le prix Nobel de la paix, remis lui à Oslo, l'option d'une remise dans la capitale norvégienne "reste ouverte" et une décision doit être prise mi-octobre, indique la fondation chargée de l'organisation des célèbres récompenses dans un communiqué. Les prix sont annoncés début octobre mais remis habituellement lors de grandes cérémonies fastueuses organisées dans les deux capitales scandinaves le 10 décembre, date-anniversaire de la mort de leur fondateur, Alfred Nobel (1833-1896).

9h13

Les sportifs américains sélectionnés pour les prochains Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu en février 2022 à Pékin, y participeront à la condition d'être vaccinés contre le Covid-19, selon des directives dévoilées mercredi par le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC).

Le règlement de l'USOPC stipule qu'à partir du 1er novembre, tous les sportifs, employés, contractuels et autres personnes ayant accès aux installations de l'instance doivent être vaccinés contre le coronavirus.

D'ici le 1er décembre, l'obligation sera étendu à tous les membres des diverses délégations de Team USA et aux jeunes espoirs promis à participer aux futurs JO.

7h07

Les Etats-Unis ont autorisé mercredi l'injection d'une troisième dose de vaccin anti-Covid de Pfizer à partir de 65 ans et pour les personnes à "risque", a annoncé l'Agence américaine des médicaments.

La dose de rappel pourra être administrée à partir de six mois après la deuxième injection.