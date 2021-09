Coronavirus en Autriche : vexé qu'on le pense vacciné, le chef de l’extrême droite brandit la preuve de sa non vaccination

Une rumeur d’une vaccination en secret circulait depuis peu autour de Herbert Kickl, chef de l’extrême droite autrichienne. Mais ce dernier, a brandi ce vendredi à la télévision, un certificat médical prouvant qu'il n'avait pas d'anticorps de Covid-19.

C’est une affaire cocasse mais toutefois très politique. Et pour cause, Herbert Kickl est le seul pourfendeur de la vaccination à ce niveau de responsabilité en Autriche. L’ancien ministre de l’Intérieur qui affirme depuis plusieurs mois ne pas être vacciné, a convoqué la presse pour dénoncer «une attaque frontale contre sa crédibilité».

D’après lui, c’est un opposant politique, contre lequel il a porté plainte, qui aurait répandu le bruit d’une injection du vaccin contre le Covid-19.

Pour prouver sa bonne foi aux électeurs, le responsable du Parti autrichien de la liberté (FPÖ) a ainsi diffusé une vidéo le montrant en train d'effectuer une prise de sang, avant qu’un médecin atteste de l'absence d'anticorps. Une copie des résultats de laboratoire a même été distribuée aux journalistes.

L'Autriche va durcir le pass sanitaire

Herbert Kickl combat selon lui un «système de caste instauré en Autriche en raison du coronavirus». «On a tout en haut les vaccinés qui dominent les non-vaccinés, privés de libertés» annonce-t-il.

Pour l’heure, l’Autriche a instauré un pass sanitaire qui tend à se durcir. Dès le mois d’octobre seules les personnes vaccinées et guéries pourront accéder aux stades et aux grandes salles de spectacle à Vienne. Les non-vaccinés n'y auront plus accès, même si elles présentent un test négatif.

Avec 60,1% de la population complètement vaccinée, l'Autriche, qui est l'un des pays les plus riches du monde, prend du retard. Un coup de frein, selon le chancelier Sebastian Kurz, dont est responsable Herbert Kickl avec son soutien indéfectible aux mouvements coronasceptiques et conspirationnistes.