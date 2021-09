Inde : le gangster le plus recherché de New Delhi assassiné en plein tribunal

Les faits sont dignes d’un film d’action bollywoodien, puisque ce vendredi dans le tribunal de Rohini à New Delhi, un gangster a été tué par deux hommes déguisés en avocats, qui ont eux-mêmes été abattus par les agents de police présents sur place.

«Lorsque Jitendra Gogi est entré dans la salle d'audience, les deux hommes en tenue d'avocat ont sorti leurs pistolets et ont ouvert le feu sur lui. Immédiatement, le personnel de l'équipe de contre-espionnage qui accompagnait Gogi a riposté et les assaillants sont morts sur le coup», a déclaré un officier supérieur de la police.

Two gangsters killed in immediate counterfire by Police as they opened fire in lawyers attire at a gangster UTP in Rohini court premises this afternoon. All 3 gangsters dead. No other injury or death occurred. JtCP nothern range will enquire into the incident and submit report.

— #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) September 24, 2021