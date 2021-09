Une élue américaine s'oppose à l'avortement et suggère aux femmes d'avoir une arme à feu pour éviter les viols

Une déclaration pour le moins clivante. Ce mercedi 22 septembre, la républicaine Lauren Boebert, représentante du Colorado au Congrès des Etats-Unis, a assuré que l'avortement n'était pas nécessaire pour les victimes de viol.

Dans une déclaration virulente, celle-ci s'est attelée à montrer des «mensonges» de ses collègues en faveur de l'interruption volontaire de grossesse. Selon elle, clamer que cela est «bon pour les femmes» est une erreur. «Mensonge numéro 2 : les victimes de viol ont besoin de l'avortement. Faux. Elles ont besoin d'amour, de soutien, de sécurité et de soins. Elles avaient besoin d'un Glock 19 quand c'est arrivé», assure-t-elle alors, faisant référence à une arme de poing.

Boebert says rape victims need guns not abortions pic.twitter.com/UU1I62OiMT

— Acyn (@Acyn) September 23, 2021