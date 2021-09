Qui est Olaf Scholz, le favori pour remplacer Angela Merkel à la tête de l'Allemagne ?

Si ce vendredi Angela Merkel a appelé les électeurs allemands à voter pour Armin Laschet, le candidat conservateur de son parti, la CDU, la formation de la chancelière sortante est en difficulté dans les sondages, au profit d'Olaf Scholz. Portrait du candidat du parti social-démocrate bien parti pour remporter les élections législatives allemandes de ce dimanche.

Un CV bien rempli

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Olaf Scholz n'est pas le favori des enquêtes d'opinion par hasard. L'homme est dans le monde politique allemand depuis de nombreuses années. Aujourd'hui âgé de 63 ans, il est d'ailleurs vice-chancelier du pays et ministre fédéral des Finances. Un poste acquis grâce au jeu des alliances entre son parti et la CDU d'Angela Merkel. Avant d'obtenir ce rôle de numéro 2, il avait déjà été ministre du Travail et des Affaires sociales entre 2007 et 2009, puis maire d'Hambourg entre 2011 et 2018. Une expérience à la fois locale et nationale qui n'est pas anodine.

UN RIVAL DU CAMP MERKEL

S'il a travaillé ces dernières années au sein du gouvernement d'Angela Merkel, son camp reste cependant un rival de la chancelière. D'ailleurs, il devance dans les sondages Armin Laschet, qui était le successeur affiché de la cheffe d'Etat au sein de la CDU. Mais des gaffes et des impairs ont miné sa campagne, laissant la place à Olaf Scholz, qui va devoir convertir son avant dans les urnes.

Dans un entretien accordé à Ouest-France en 2021, il critiquait le «libéralisme économique sans cœur» et réclamait une hausse des salaires pour les «héros et héroïnes de la lutte contre le Covid-19». Plus à gauche qu'Angela Merkel, il compte augmenter le salaire minimum à 12 euros de l'heure (comme les Verts allemands) ou encore viser la neutralité climatique d'ici à 2045 (comme la CDU).

Retour en force du SPD

Il n'y a pas si longtemps encore, une victoire du SPD semblait improbable. Le parti était miné par des problèmes internes, et était profondément fragmenté. En 2017, mené par Martin Schulz, il n'avait acquis que 20,51% des suffrages contre 32,93% pour Angela Merkel. Une chute de plus de 5% en comparaison à 2013. Mais aujourd'hui, le SPD a repris du poil de la bête, et s'est montré largement uni derrière Olaf Schulz. Ce dernier étant la troisième personnalité préférée des Allemands, le choix n'était pas difficile à prendre.

De son côté, la CDU pourrait se retrouver avec des miettes. En effet, le SPD semble plus enclin à faire une alliance avec les Verts ainsi qu'avec le parti de gauche Die Linke pour former une équipe gouvernementale majoritaire. Le camp d'Angela Merkel, après seize ans au pouvoir, pourrait alors être relégué au titre de simple parti d'opposition.