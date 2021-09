DIRECT - Coronavirus : la pandémie a coûté entre 170 et 200 milliards à l'Etat, selon le ministre des Comptes publics

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Les Etats-Unis vont doubler leurs dons de vaccins portant le total de doses promises à des pays pauvres à plus de 1,1 milliard, a annoncé Joe Biden mercredi. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19.

18H34

La pandémie a coûté en tout entre 170 et 200 milliards d'euros à l'Etat, entre les dépenses exceptionnelles et les pertes de recettes, a indiqué, dimanche, le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. Sur 2020 et 2021, "on est entre 170 et 200 milliards d'euros liés à la crise Covid", a indiqué le ministre, qui s'exprimait sur le coût total du Covid-19 sur la chaîne CNews.

Dans le détail, la pandémie a coûté plus de 70 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles en 2020, et plus de 70 milliards de dépenses en 2021, a-t-il précisé.

"C'est aussi des pertes de recettes, car l'activité économique s'est arrêtée", a-t-il ajouté, avec un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards d'euros.

"Nous estimons que la dette Covid est autour de 165 milliards d'euros. Mais cela s'est surtout traduit par un déficit important de plus de 9% en 2020 et de 8,4% en 2021", a-t-il dit.

"S'il n'y a pas d'accident sanitaire en 2022, nous allons ramener le déficit qui était à plus de 9% en 2020 à moins de 5%, ce qui est une marche vers la normalisation", a ajouté le ministre.

13h42

Le ministère syrien de la Santé a commencé le transfert de patients atteints du Covid-19 à Damas et Lattaquié vers d'autres provinces du pays, sur fond de saturation des hôpitaux et de taux record de contaminations, selon un responsable.

La Syrie, un pays en guerre, a recensé depuis le début de la pandémie 32.580 cas de Covid-19, dont 2.198 décès, mais depuis la mi-août, le pays connaît une hausse exponentielle du nombre de contaminations, ayant bondi de moins de 50 par jour à plus de 300 cas quotidiens, selon les chiffres officiels.

08h02

L'Irlande a mis fin samedi à la quarantaine obligatoire de deux semaines imposée depuis mars aux visiteurs entrant dans le pays pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le ministre de la Santé irlandais Stephen Donnelly a annoncé dans un communiqué "le retrait, à compter d'aujourd'hui, de tous les pays restants inscrits sur la liste officielle des Etats" dont les ressortissants étaient soumis à une quarantaine de 14 jours à l'hôtel à leur arrivée en Irlande.