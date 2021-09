Islande : les femmes ne sont plus majoritaires au Parlement suite à un recomptage

L'Islande a brièvement cru être devenue le premier pays en Europe avec une majorité absolue de femmes au Parlement, mais un recomptage dimanche soir des résultats finaux des élections les a finalement fait repasser sous la barre des 50%, a indiqué un responsable électoral à l'AFP.

A la suite de ce nouveau comptage qui a changé quelques voix dans une des six circonscriptions du pays, du fait du très complexe système électoral islandais, trois femmes ont perdu le siège qui leur était promis et la part des députées dans le nouveau Parlement est retombée de 33 à 30, soit 47,6% des sièges, a expliqué à l'AFP Ingi Tryggvason, le président de la commission électorale locale.

Selon les premiers résultats du scrutin, 33 des 63 sièges de l'Althingi devaient être occupés par des femmes. Soit 52,3% des élus.

D'après les données de la Banque mondiale, la barre symbolique des 50% n'a jamais été franchie en Europe. Jusqu'ici la Suède occupait la première place en la matière, avec 47% de députées.

L'Islande, championne de l'égalité femmes-hommes

Les informations détenues par l'Union interparlementaire internationale indiquent que cinq autres pays du globe ont actuellement au moins une moitié de femmes au Parlement. Il s'agit du Rwanda (61%), de Cuba (53%), du Nicaragua (51%), du Mexique et enfin des Emirats Arabes Unis (50%).

En 1975, les Islandaises se sont battues pour leurs droits, décrétant une grande grève féminine inédite afin d'obtenir de meilleurs salaires et une plus grande place dans la société. Cinq ans plus tard, en 1980, le pays était le premier à élire démocratiquement une femme cheffe d'Etat, Vigdís Finnbogadóttir.

L'Islande a maintenu cette trajectoire puisque le pays est en tête du classement du Forum économique mondial en matière d'égalité femmes-hommes depuis 12 années consécutives. Il applique notamment une loi avant-gardiste sur la parité salariale depuis 2018.

Lors de ces élections législatives, organisée samedi 25 septembre, la majorité de l'alliance gauche-droite, au pouvoir depuis quatre ans, a été confortée avec 37 sièges sur 63. Le parti de la Première ministre de gauche écologiste, Katrin Jakobsdóttir, se retrouve en revanche fragilisé, remportant huit sièges seulement.