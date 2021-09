L'Islande élit une majorité de femmes au Parlement, une première en Europe

Les élections législatives islandaises ont parlé : les rangs du Parlement seront désormais majoritairement féminins. Selon les résultats définitifs du scrutin, publiés ce dimanche 26 septembre, 33 des 63 sièges de l'Althingi seront occupés par des femmes. Soit 52,3% des élus.

D'après les données de la Banque mondiale, la barre symbolique des 50% n'avait avant cela jamais été franchie en Europe. Jusqu'ici la Suède occupait la première place en la matière, avec 47% de députées. L'Islande est donc pionnière, alors même qu'aucune de ses lois n'impose de quota de femmes pour les législatives. Plusieurs partis respectent néanmoins d'eux-mêmes une part minimale de femmes parmi leurs candidats.

L'Islande, championne de l'égalité femmes-hommes

Les informations détenues par l'Union interparlementaire internationale indiquent que cinq autres pays du globe ont actuellement au moins une moitié de femmes au Parlement. Il s'agit du Rwanda (61%), de Cuba (53%), du Nicaragua (51%), du Mexique et enfin des Emirats Arabes Unis (50%).

Ce n'est pas la première fois que l'Islande s'illustre en matière de défense de l'égalité femmes-hommes. En 1975, les Islandaises se sont battues pour leurs droits, décrétant une grande grève féminine inédite afin d'obtenir de meilleurs salaires et une plus grande place dans la société. Cinq ans plus tard, en 1980, le pays était le premier à élire démocratiquement une femme cheffe d'Etat, Vigdís Finnbogadóttir.

L'Islande a maintenu cette trajectoire puisque le pays est en tête du classement du Forum économique mondial en matière d'égalité femmes-hommes depuis 12 années consécutives. Il applique notamment une loi avant-gardiste sur la parité salariale depuis 2018.

Lors de ces élections législatives, organisée samedi 25 septembre, la majorité de l'alliance gauche-droite, au pouvoir depuis quatre ans, a été confortée avec 37 sièges sur 63. Le parti de la Première ministre de gauche écologiste, Katrin Jakobsdóttir, se retrouve en revanche fragilisé, remportant huit sièges seulement.