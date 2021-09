Coronavirus : du lait maternel pour traiter le Covid-19 ?

Plus d'un an et demi après le début de la pandémie, les chercheurs continuent d'en apprendre sur le Covid-19. Une nouvelle étude américaine avance notamment que le lait maternel contient des anticorps jusqu'à 10 mois après infection. Une donnée intéressante pour la protection des bébés mais aussi, potentiellement, pour l'élaboration d'un traitement.

Si des anticorps contre le Covid-19 avaient déjà été détectés dans le lait maternel auparavant, on ignorait jusqu'ici pendant combien de temps une femme pouvait les produire et s'ils étaient véritablement capables de neutraliser le virus. D'après l'étude menée par le Dr. Rebecca Powell, de l'hôpital Mount Sinai à New York, c'est bel et bien le cas.

Son équipe a prélevé des échantillons de lait maternel auprès de 75 femmes qui s'étaient rétablies après avoir contracté le Covid-19. Les résulats ont montré que le liquide contient non seulement des anticorps appelés immunoglobulines G (IgG), à savoir ceux présents dans le sang à la suite d'une vaccination, mais aussi d'autres, comme les immunoglobulines sécrétoires (IgA).

Ces dernières, présentes chez 88% des femmes engagées dans l'étude, prédominent dans les liquides corporels tels que la salive, le colostrum, le lait ou les sécrétions des muqueuses et des intestins. Dans la plupart des cas, elles se sont montrées capables de neutraliser le Sars-CoV-2, bloquant l'infection.

Une «thérapie incroyable»

Ainsi, lors du Symposium mondial sur l'allaitement, mardi 21 septembre, Rebecca Powell a indiqué qu'au delà de fournir une protection précieuse pour les bébés, ce lait maternel pouvait aussi être bénéfique pour les adultes atteints de formes graves du Covid-19. «Cela pourrait être une thérapie incroyable, car l'IgA sécrétoire est censée se trouver dans les muqueuses, notamment respiratoires, et elle y survit et y fontionne très bien», s'est enthousiasmée l'experte, dont les propos sont rapportés par le Guardian.

Elle prédit notamment que ce traitement pourrait être particulièrement indiqué au moment où le patient est «très malade» mais «pas encore au point d'être admis en soins intensifs». Poussant la réflexion plus loin, Rebecca Powell et son équipe étudient à présent le transfert d'anticorps spécifiques au coronavirus dans le lait maternel après vaccination.

Les premières données, observées sur un groupe de 50 femmes, montrent que toutes celles ayant reçu le sérum de Moderna et 87% de celles vaccinées avec Pfizer avaient des anticorps IgG. Les IgA, qui intéressent plus particulièrement ces scientifiques, ont respectivement été détectés dans le lait maternel de 71% et 51% de ces femmes. Ces différents anticorps étaient moins présents chez celles immunisées par le vaccin Johnson & Johnson (38% d'IgG et 23% d'IgA).

Rebecca Powell pense que cela est dû au fait que les vaccins à ARN messager entraînent une production d'anticorps supérieure à celle induite par les sérums à vecteur viral. Pour confirmer ou non cette hypothèse, son équipe étudie actuellement le lait maternel de femmes ayant reçu le vaccin AstraZeneca.