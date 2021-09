Covid-19 : voici les 4 facteurs qui augmentent le risque d'attraper la maladie même en étant vacciné

Contracter le Covid-19 après avoir été vacciné est rare... mais possible. Et selon une étude menée au Royaume-Uni, cela pourrait concerner une personne sur 500.

Voici quatre facteurs, rapportés par la BBC, qui influent sur la possibilité d'être infecté après avoir reçu deux doses de vaccin.

Le vaccin utilisé

Plusieurs vaccins ont été mis au point contre le Covid-19, mais tous n'ont pas la même efficacité. D'après les chercheurs, le plus performant est celui de Pfizer : il réduit de 95% le risque de développer une forme symptomatique de la maladie. Moderna est presque aussi «fiable», avec une efficacité de l'ordre de 94%.

Les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui n'utilisent pas la technique de l'ARN-messager, sont eux aussi autorisés en France. Les laboratoires énoncent une efficacité de 66% pour Johnson & Johnson et d'environ 70% pour AstraZeneca. Il y a donc plus de risque d'attraper le Covid-19 en étant vacciné avec AstraZeneca plutôt qu'avec Pfizer.

Le temps écoulé depuis la vaccination

Pour l'instant, les chercheurs ont tendance à penser que plus le temps passe, plus l'immunité offerte par le vaccin s'estompe. Il est moins probable d'être malade du Covid-19 deux semaines après avoir été vacciné que six mois après avoir reçu sa ou ses doses. Mais la durée exacte de protection n'est pas connue : les vaccins ayant été développés récemment, «il est encore trop tôt» pour répondre à cette question, affirme l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le vaccin pourrait protéger du Covid-19 pendant des années, comme celui du tétanos. Au contraire, il pourrait, comme celui de la grippe, nécessiter un renouvellement tous les ans. Des études sont en cours sur le sujet.

Les variants du sars-Cov-2

Les pourcentages d'efficacité des vaccins ont été calculés sur la première «version» du SRAS-Cov-2. Problème : entre temps, le virus a muté, augmentant les chances des personnes vaccinées d'être infectées.

Selon les données de Public Health England, l'efficacité du vaccin Pfizer chute de 95 à 93% face au variant alpha (variant anglais). Face au variant delta (variant indien), l'effiacité chute encore pour atteindre les 88%.

Le système immunitaire

Tout le monde ne possède pas le même système immunitaire et la probabilité d'être infecté par le Covid-19 est différente d'une personne à l'autre. De manière générale, les personnes plus jeunes ont de meilleures défenses immunitaires que les personnes âgées.

D'autres critères entrent aussi en compte, comme le lieu de travail, qui peut exposer plus ou moins une personne au Covid-19.