Les enfants nés en 2020 connaîtront 2 à 7 fois plus d'événement météorologiques extrêmes

A quoi ressemblera le futur des enfants nés en 2020 ? Selon une étude publiée dans la revue Science, dimanche 26 septembre, leur quotidien risque d'être marqué par le dérèglement climatique, en tout cas bien plus que celui de leurs grands-parents.

L'équipe internationale de chercheurs ont établi que cette nouvelle génération connaîtra par exemple sept fois plus d'épisodes de chaleur extrême comparée aux personnes nées en 1960. L'étude mentionne également deux fois plus d'incendies de forêt, 2,6 fois plus de sécheresses et près de trois fois plus d'inondations et de mauvaises récoltes.

The kids aren't alright





In our new paper in @ScienceMagazine and acompanying @save_children report, we uncover the strong intergenerational inequities in exposure to climate extremes 1/n



Report: https://t.co/mVwFuBtCL1



Paper: https://t.co/r3j8UpONr4 — Wim Thiery (@WimThiery) September 27, 2021

Face à ces résultats alarmants, les scientifiques «mettent en évidence une grave menace pour la sécurité des jeunes générations et appellent à des réductions drastiques des émissions pour préserver leur avenir». Les enfants tout juste nés ne sont pas les seuls concernés puisque ce travail de recherche conclut que «les personnes de moins de 40 ans aujourd'hui» connaîtront elles aussi une exposition «sans précédent» à ce genre d'événements «même dans le cadre des politiques climatiques les plus ambitieuses».

The Independent précise par ailleurs que les enfants nés dans les pays en développement sont d'autant plus vulnérables. A titre d'exemple, un bébé né en Afrique subsaharienne en 2020 sera, selon cette étude, confronté à environ 50 fois plus de vagues de chaleur que les générations précédentes.

Des politiques qui manquent d'ambition

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont combiné des projections concernant de futurs événements météorologiques extrêmes avec des données sur la population mondiale. Ils ont étudiés différents scénarios, le plus optimiste partant du principe que la hausse des températures puisse être limitée à 1,5°C. Ce, même si les chercheurs estiment que les politiques actuelles ne sont pas assez ambitieuses pour le permettre.

En analysant ces différentes possibilités, conditionnées au respect des engagements pris en matière de réduction des émissions, l'équipe à l'origine de l'étude a calculé que les enfants nés en 2020 connaîtront, au cours de leur vie, deux à sept fois plus d'événements météorologiques extrêmes que leurs grands-parents.

Le professeur Wim Thiery, climatologue à la Vrije Universiteit Brussel en Belgique, estime néanmoins que «les pires conséquences pour les enfants dans le monde» peuvent encore être évitées, à condition de «réduire considérablement nos émissions». Pour cela, il faut que les engagements climatiques soient plus ambitieux : le scientifique affirme que le «fardeau intergénérationnel» peut être réduit «d'au moins 40%» si l'on parvient à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.