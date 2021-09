Etats-Unis : un couple vacciné meurt du Covid-19 à une minute d'intervalle

Un couple d'Américains originaire du Michigan complètement vacciné contre le coronavirus est mort du Covid-19 à seulement une minute d'intervalle, rapportent plusieurs médias. Cal Dunham et son épouse Linda souffraient chacun de problèmes de santé sous-jacents.

Agés respectivement de 59 et 66 ans, ils se sont éteints ce dimanche 26 septembre, écrit notamment le quotidien britannique The Daily Mail. Leurs proches ont précisé qu'ils avaient pris toutes leurs précautions pour se protéger du SARS-CoV-2 et qu'ils étaient bien vaccinés.

Ce qu'ils ne savaient pas, en revanche, c'est que Cal et Linda souffraient de plusieurs pathologies préexistantes. Un terrain physiologique fragile, en somme, qui malgré les anticorps induits par le vaccin a malheureusement permis au coronavirus de produire une infection suffisante jusqu'au décès.

Cal et Linda Dunham étaient tombés malades au début du mois de septembre lors d'un séjour en camping, a déclaré leur fille Sarah. «(Mon père) m'a appelée avant son voyage et m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il pensait à un rhume, puis ma mère est tombée malade à son tour», a-t-elle expliqué à la chaîne américaine Fox17. «Le troisième jour, a-t-elle ajouté, ils m'ont réveillée et m'ont dit : "Nous devons aller à l'hôpital parce que nous ne nous sentons vraiment pas bien".»

Une cagnotte ouverte

Une fois hospitalisé, le couple a d'abord été placé sous respirateur mais leur état s'est rapidement dégradé. Les médias ne précisent pas ce dont ils souffraient exactement au départ pour que le Covid-19 leur soit fatal. Reste qu'ils mourront rapidement en se tenant la main. Cal est parti dimanche matin à 11h07 et sa femme Linda suivra à 11h08, ont constaté les médecins.

A Grand Rapids couple died from COVID-19 just one minute apart over the weekend.https://t.co/PuSUyJYtP0 — FOX 17 (@FOX17) September 27, 2021

Kendra DeYoung, une amie de la famille, a lancé une cagnotte sur le site GoFundMe pour soutenir les proches des défunts. Sur le texte qui accompagne l'appel aux dons, elle dit que Linda Dunham a été pour elle une «deuxième maman», cette dernière l'ayant aidée tout au long de ses années d'études.

«Linda était là pour moi lors de mon premier chagrin d'amour, mon premier excès de vitesse, décorant ma première maison, juste à mes côtés lorsque j'ai choisi ma robe de mariée. Elle était même ma maîtresse de cérémonie le jour de mon mariage», écrit-elle encore. «Je suis juste bouleversée», a-t-elle conclu.