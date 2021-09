Suède : 16 blessés dans une explosion, les bandes mafieuses suspectées

Une épaisse fumée blanche a envahi le centre de Göteborg, en Suède, ce mardi 28 septembre. Elle provenait d'un immeuble au sein duquel plusieurs incendies se sont déclarés après une explosion d'origine encore inconnue. 16 personnes ont été blessées, dont quatre grièvement.

Toutes ont été transportées à l'hôpital universitaire de la ville. Selon la porte-parole de l'établissement, Ingrid Fredriksson, trois femmes et un homme ont été plus sévèrement touchés. Le feu a pu être maîtrisé en début d'après-midi et, depuis, les spéculations vont bon train pour déterminer l'origine de l'incident. Lors d'une conférence de presse, le ministre suédois de l'Intérieur, Mikael Damberg, a indiqué «qu'un acte criminel ne peut pas être exclu».

Röken från branden har under morgonen synts på långt avstånd i staden. https://t.co/9Hdlheuzm8 — Göteborgs-Posten (@GoteborgsPosten) September 28, 2021

Selon les informations du quotidien régional Göteborgs Posten, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Un policier ayant récemment témoigné lors d'un grand procès contre des gangs de la ville habiterait en effet dans l'immeuble en question.

Ces dernières années, la Suède a connu un nombre élevé de fusillades mortelles et d'explosions liées à l'essor de groupes criminels. En 2020, plus d'une centaine de détonations ont été recensées, ainsi que 102 autres incidents concernant des tentatives d'explosion ou des préparatifs.

Mais le Premier ministre, Stefan Löfven, a invité les Suédois à attendre les conclusions de l'enquête. Critiqué ces dernières années pour le manque d'efficacité de son gouvernement contre les bandes mafieuses, il n'a pas confirmé cette théorie, se contentant d'assurer que «la société est toujours plus forte que le crime».

Le chef des opérations de secours, John Pile, estime en tout cas qu'une «origine naturelle», une fuite par exemple, semble exclue. Notamment parce que le quartier n'est pas alimenté en gaz. Selon le Göteborgs Posten, cette explosion survenue peu avant 5h (3h GMT) pourrait avoir été provoquée par un engin explosif, placé devant l'une des portes d'entrée. Un mode opératoire couramment observé dans les règlements de compte mafieux ces dernières années en Suède.