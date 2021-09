Américains et Russes se sont entretenus en toute discrétion ce jeudi en Suisse

La secrétaire d’Etat adjointe américaine Wendy Sherman a rencontré ce jeudi à Genève (Suisse) le ministre adjoint des Affaires étrangères russe, Sergueï Ryabkov.

Les deux représentants mettent ainsi en œuvre l'engagement pris par Joe Biden et Vladimir Poutine en juin dernier.

Pendant leur sommet historique, les deux chefs d'Etat avaient insisté sur la nécessité de maintenir le dialogue malgré les nombreuses sources de discorde qu'ont les Etats-Unis et la Russie.

La réunion s'est déroulée à la Mission de la Fédération de Russie de Genève, à huis clos.

La délégation américaine «se réjouit d'avoir des discussions productives», a tweeté dans la journée la Représentation permanente des Etats-Unis à Genève.

The second plenary of the bilateral Strategic Stability Dialogue with the Russian Federation has opened in Geneva. The U.S. interagency delegation led by @DeputySecState Sherman looks forward to productive talks. pic.twitter.com/pPA9ITY4Ax

— U.S. Mission Geneva (@usmissiongeneva) September 30, 2021