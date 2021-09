Espagne : la police annonce le démantèlement du plus grand réseau de trafic cocaïne d’Europe

Une opération menée par l’Agence européenne de police criminelle (Europol) a permis l’arrestation de 61 suspects et une saisie de 4 tonnes de cocaïne à travers le monde ce mardi 28 septembre.

En étroite collaboration avec les forces de l’ordre allemandes, croates, slovènes, serbes, américaines et colombiennes, la police espagnole a annoncé un coup de filet record. Sur les 4 tonnes de cocaïne saisies dans de nombreux pays, 2,7 tonnes l'ont été en Espagne et 1,3 tonne dans les Caraïbes, ainsi que 2,5 tonnes de marijuana et 600.000 euros.

Après une enquête effectuée sur plusieurs années, Europol est parvenue à arrêter 61 suspects, dont la plupart dans les Balkans (Slovénie, Croatie, Serbie et Monténégro) et 13 en Espagne dès le printemps, selon la chaîne de radio-télévision belge RTBF.

A l’origine de cette vaste opération, la découverte par les enquêteurs d'une cargaison de 1,25 tonne de cocaïne en Espagne. Transportée par voie maritime en provenance du Brésil, elle a mis les policiers sur la piste d’un réseau de vente de cocaïne beaucoup plus vaste mettant en lien l’Amérique du Sud avec l’Europe.

Le gang à l’origine de ce trafic aurait aussi blanchi de l’argent issu de transferts de footballeurs professionnels en Colombie, selon la police de ce pays sud-américain.