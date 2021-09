L’ancienne porte-parole de Donald Trump l’accuse d’abus sur ses employés et de commentaires déplacés

Un livre de plus contre Donald Trump. Près d'un an après l'élection présidentielle de 2020, les révélations se poursuivent sur les coulisses du pouvoir pendant le mandat du républicain. La semaine prochaine, c'est Stephanie Grisham, ancienne porte-parole de la Maison Blanche, qui sera en librairie pour raconter son expérience.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'épargne pas Donald Trump. Celle qui était dans le cercle proche de l'ex-président entre juillet 2019 et avril 2020 n'hésite pas à révéler que l'homme d'affaires avait des accès de colère particulièrement effrayants, ou encore que Melania Trump était bel et bien furieuse après les révélations concernant les infidélités de son mari.

Mais parmi les anecdotes, certaines sont plus problématiques que d'autres. On apprend par exemple que Donald Trump avait des propos sexistes envers plusieurs femmes qui travaillaient à la Maison Blanche, y compris une jeune assistante, qui était régulièrement invitée à bord de sa cabine dans Air Force One. Une fois, il l'aurait ainsi fait venir avec la seule intention de regarder ses fesses, d'après Stephanie Grisham.

Donald Trump attaque Grisham

Dans ce contexte, l'ancienne porte-parole de la Maison Blanche assure avoir tout fait pour empêcher cette jeune femme d'approcher le président. Ce dernier lui a cependant demandé de promouvoir l'assistante et de la «maintenir heureuse».

Dans un communiqué, Donald Trump a d'ores et déjà commencé à rejeter ces accusations, tout en s'attaquant à Stephanie Grisham. Selon l'ancien président, elle n'avait «pas ce qu'il fallait, et c'était clair dès le début». «Elle avait de gros problèmes et nous pensions qu'elle devait les régler elle-même. Maintenant, comme tout le monde, elle est payée par une maison d'édition de gauche radicale pour dire des choses méchantes et fausses», a écrit Donald Trump.