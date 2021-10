DIRECT - Coronavirus : 47.935 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire ce samedi en France

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

19h45

Ce samedi 2 octobre, 47.935 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire en France, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. A Paris, on a dénombré au total 5 mobilisations ayant réuni 5.335 participants.

Ailleurs dans le pays, quelque 168 actions pour 42.6000 participants ont été enregistrées.

Trois personnes ont été interpellées.

Pour rappel, la semaine dernière, les services du ministère de l'Intérieur recensaient à 18 h 63.700 manifestants dont 7.200 à Paris, pour 197 actions au total. La mobilisation est en baisse.

12h06

La préfecture de la Seine-Maritime a annoncé la levée de l'obligation du port du masque en extérieur dans le département, où le taux d'incidence du Covid-19 est passé sous le seuil d'alerte, selon un communiqué.

Pointant un "contexte favorable", le préfet de Seine-Maritime a décidé de lever l'arrêté du 20 juillet 2021 qui imposait "le port du masque sur la voie publique dans certaines zones extérieures (marchés, abords des gares stations, arrêts de bus et établissements scolaires, etc.)".

Le taux d'incidence s’établit à 37,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans le département pour un taux de vaccination de 82,9 % de la population éligible "parmi les plus élevés de France", selon la préfecture, qui appelle à "maintenir (la) vigilance et à continuer à appliquer les mesures et gestes barrières au quotidien

9h04

La Guadeloupe entamera sa première phase de déconfinement le 8 octobre au vu d'une "diminution des indicateurs de l'épidémie depuis près de 6 semaines consécutives", a annoncé vendredi le préfet Alexandre Rochatte.

L'île est confinée depuis début août. "Si certaines mesures doivent encore être précisées, je peux d'ores et déjà dire que le couvre-feu devrait être relevé à 22 heures, (contre 20 heures actuellement, ndlr), les limites de déplacements vont être levées (10 km maximum actuellement, ndlr) et là des établissements recevant du public, soumis au pass sanitaire, ouvriront normalement" a déclaré le préfet lors d'une conférence de presse.

"Déjà près de 200 établissements sont ouverts et appliquent de manière volontaire le pass sanitaire et 30 autres ont demandé leur ouverture au même titre" a précisé Alexandre Rochatte.

Mais après le 8 octobre, une phase de transition sera appliquée, comme dans l'Hexagone, via un "système de jauge".

6h49

Tous les élèves de Californie éligibles au vaccin contre le Covid-19 devront se faire vacciner s'ils souhaitent assister physiquement aux cours, qu'ils soient scolarisés dans le système public ou privé, a annoncé le gouverneur de l'Etat.

L'obligation vaccinale, qui concernera à terme plus de six millions d'élèves en Californie, ne sera toutefois pas immédiate. Elle n'entrera en vigueur que l'année prochaine, en fonction des tranches d'âge pour lesquelles l'agence américaine des médicaments, la FDA, aura pleinement validé le vaccin.

6h47