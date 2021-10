Italie : l’extrême droite en tête aux municipales ?

Les électeurs de plus de 1.150 communes, soit l’équivalent de 12 millions d’Italiens, doivent élire leurs maires ce dimanche et lundi 3 et 4 octobre, avant un éventuel second tour 17 et 18 octobre. Malgré des sondages favorables au niveau national, la droite et l’extrême droite devraient avoir plus de difficultés dans cette élection locale.

Les premières élections organisées en Italie depuis l’accession au pouvoir de Mario Draghi au pouvoir en février dernier devraient être disputées. Elles vont concerner 5 capitales régionales et 20 chefs-lieux de provinces, dont les plus grandes villes italiennes, pour des résultats attendus très variés.

Malgré un fort ancrage au niveau national, avec 40% des intentions de vote, les partis d’extrême droite Fratelli D’Italia, mené par Giorgia Meloni, et la Ligue Nationaliste de Matteo Salvini, devraient souffrir avec cette élection locale.

«Elles seront un test pour les différents partis et leurs rapports de force au sein des coalitions respectives. A commencer par la droite national-populiste qui est ultra-majoritaire dans les sondages au niveau national mais devrait essuyer une cuisante défaite au niveau local, preuve de la carence de la classe dirigeante», a assuré le politilogue Massimiliano Pananari dans des propos relayés par Les Echos.

La gauche en tête

Dans les récents sondages, la victoire est promise au Parti Démocrate à Milan, Bologne et Naples et les pronostics annoncent un ballotage favorable pour ce même courant politique à Turin et Rome.

La lutte devrait être serrée à Rome entre le candidat d’extrême droite, Enrico Michetti, avec 31% des intentions de vote et Roberto Gualteri, ancien ministre de l’Economie entre 2019 et 2021 et membre du Parti Démocrate, bénéficiant de 28% des intentions de vote selon les derniers sondages.

Ces élections municipales sont déterminantes pour le gouvernement en Italie car elles permettent d’avoir ou non une adhésion du Parlement à la coalition au pouvoir.