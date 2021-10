DIRECT - Coronavirus : l'Agence européenne du médicament approuve l'utilisation d'une dose de rappel du vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans

Les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

17h16

Le régulateur européen a approuvé l'administration d'une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech pour les plus de 18 ans, craignant que la protection contre le Covid-19 ne baisse après les premières injections.

Des doses supplémentaires des vaccins Moderna et Pfizer pour les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli ont également été approuvées par l'Agence européenne des médicaments (EMA), dont le siège est à Amsterdam.

"Des doses de rappel de Comirnaty peuvent être envisagées pour les personnes âgées de 18 ans et plus, au moins six mois après la deuxième dose", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué, faisant référence au nom commercial du vaccin Pfizer.

16h24

En baisse depuis fin août, le nombre hebdomadaire de décès liés au coronavirus dans le monde a atteint son chiffre le plus bas depuis l’automne 2020, lors des premières semaines de la deuxième vague, selon un comptage de l'AFP établi à partir des bilans fournis par les autorités, lundi à 10H00 GMT.

Avec 53.245 morts recensés du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre, soit 7.606 chaque jour en moyenne, le bilan global de la pandémie de Covid-19 poursuit une baisse enclenchée fin août, après qu’un pic à 10.000 décès par jour en moyenne avait brièvement été atteint. En un mois, le nombre hebdomadaire de décès a diminué de près d’un quart (24%).

Début novembre 2020, le seuil symbolique de 50.000 morts recensés en une semaine avait été atteint et rapidement dépassé, pour se situer finalement à plus de 100.000 décès la dernière semaine de janvier, le plus lourd bilan hebdomadaire de la pandémie

13h05

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.798.207 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019.

Et plus de 234.850.860 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

11h38

Le tourisme mondial a relevé la tête en juillet, grâce à l'avancée de la vaccination et à de moindres restrictions, mais reste encore très loin de ses niveaux d'avant la pandémie, a indiqué lundi l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT).

08h58

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a reconnu lundi que la stratégie "zéro Covid" poursuivie par l'archipel n'a pas permis d'enrayer la propagation du virus à Auckland et qu'une nouvelle approche s'impose. Pendant des mois, le pays a été protégé de la pandémie, en raison notamment de strictes mesures aux frontières qui ont permis aux Néo-Zélandais de profiter d'une vie quasi-normale.

06h00

A partir de lundi, fini le masque sur le nez et la bouche des élèves du CP au CM2 dans 47 départements: le gouvernement a décidé de lever cette obligation dans les zones les moins touchées par le Covid-19 mais les enseignants, eux, le gardent.

02h57

Le Venezuela a reçu dimanche 900.000 doses d'un vaccin cubain contre le Covid-19, dont le pays attend au total 15 millions de doses, a annoncé le président Nicolas Maduro, avant même son approbation par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).