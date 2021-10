Elizabeth II évoque publiquement le prince Philip, pour la première fois depuis son décès

Alors qu’elle était en visite à Édimbourg pour la cérémonie d’ouverture du Parlement écossais, ce samedi 2 octobre, la reine d’Angleterre Elizabeth II a évoqué publiquement, pour la première fois depuis sa mort, son regretté mari, le prince Philip.

«J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce pays merveilleux, et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici», a déclaré la souveraine, qui a perdu celui qu'elle considérait comme «son roc», le 9 avril dernier, au château de Windsor.

Pour ce déplacement, Élisabeth II était accompagnée du prince Charles, venu avec son épouse Camilla. «On dit souvent que ce sont les gens qui font un endroit, a poursuivi la monarque de 95 ans, et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Écosse, comme nous l’avons vu ces derniers temps».

Le prince Philip, duc d'Edimbourg, s’est éteint «paisiblement» à l’âge de 99 ans. Alors qu'il avait le droit à des funérailles nationales en raison de son rang, le prince Philip avait opté pour une cérémonie privée plus modeste. Ses obsèques ont eu lieu le 17 avril. En raison de la pandémie de Covid-19, seulement trente invités étaient présents.

Masquée et vêtue de noir, la reine Elizabeth II s’était assisse seule au bout de l’une des stalles de la chapelle St George de Windsor pour faire ses adieux à l’homme avec qui elle était mariée depuis 73 ans. Une fois la cérémonie terminée, la reine n’avait fait aucun commentaire.