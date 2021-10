Crise des sous-marins : «On aurait dû faire mieux au niveau de la communication», affirme Antony Blinken

Emmanuel Macron et le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ont rencontré ce mardi à Paris le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Une visite sous tension alors que les relations franco-américaines ont rarement été aussi fraîches.

Trois semaines après l'annulation par l'Australie d'un important contrat de sous-marins français au profit de submersibles américains, la venue du chef de la diplomatie américaine était attendue. Il s'agissait là de la première rencontre d’Emmanuel Macron avec un dirigeant des États-Unis depuis le début de cette crise diplomatique.

«J’étais très content aujourd’hui de pouvoir passer une heure en tête-à-tête avec Le Drian, un ami, et puis, de pouvoir passer du temps avec le président de la République», a réagi Antony Blinken, en français dans le texte, dans le JT de France 2 ce mardi soir.

Des décisions concrètes attendues fin octobre

«On aurait pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication», a-t-il reconnu. Avant d'ajouter : «On a tendance à prendre pour acquis une relation aussi importante et profonde que celle qui lie la France et les États-Unis.»

De son côté, l'Elysée a évoqué un «long tête-à-tête» entre Emmanuel Macron et Antony Blinken qui devait «contribuer à restaurer la confiance entre la France et les Etats-Unis».

Le président français a confirmé ce mardi qu’il rencontrerait Joe Biden au sommet du G20 de Rome, les 30 et 31 octobre, afin de proposer des «décisions concrètes» pour relancer la relation entre les deux alliés.